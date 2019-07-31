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Дороги и транспорт

Молодого водителя увезли в больницу после аварии с Hyundai на Народной

Авария случилась рано утром на перекрёстке с улицей 25 лет Октября

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В ГИБДД сообщили, что оба водителя были трезвыми

Фото: Сергей Литвиненко

Утром 31 июля на перекрёстке улиц Народной и 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Tucson и ВАЗ-2115, на месте работали врачи скорой помощи.

По информации Госавтоинспекции, авария случилось в 6:15.

«Водитель 1998 года рождения на автомобиле ВАЗ двигался по улице 25 лет Октября со стороны Менделеева в сторону Богдана Хмельницкого. Напротив дома № 55 по улице Народной произошло столкновение с Hyundai Tucson под управлением женщины 1975 года рождения», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

По его словам, оба водителя были трезвыми. С места аварии врачи скорой помощи увезли водителя ВАЗ-2115; какие травмы он получил, пока не известно.


Накануне на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись Nissan и Hyundai, от удара один из автомобилей влетел в здание.

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КОММЕНТАРИИ (2)

123
31 июл 2019 в 08:54

Лиши ведроводителей ведроводительского удостоверения пожизненно за такое!

Qwerty
31 июл 2019 в 08:56

Не проскочил на 2115 судя по всему. У женского пола плохая реакция поэтому хёндэ не успела оттормозиться.