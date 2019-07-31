Молодого водителя увезли в больницу после аварии с Hyundai на Народной

В ГИБДД сообщили, что оба водителя были трезвыми
Фото: Сергей Литвиненко
Утром 31 июля на перекрёстке улиц Народной и 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Tucson и ВАЗ-2115, на месте работали врачи скорой помощи.
По информации Госавтоинспекции, авария случилось в 6:15.
«Водитель 1998 года рождения на автомобиле ВАЗ двигался по улице 25 лет Октября со стороны Менделеева в сторону Богдана Хмельницкого. Напротив дома № 55 по улице Народной произошло столкновение с Hyundai Tucson под управлением женщины 1975 года рождения», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, оба водителя были трезвыми. С места аварии врачи скорой помощи увезли водителя ВАЗ-2115; какие травмы он получил, пока не известно.
Накануне на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина столкнулись Nissan и Hyundai, от удара один из автомобилей влетел в здание.