Молодого водителя увезли в больницу после аварии с Hyundai на Народной

Утром 31 июля на перекрёстке улиц Народной и 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Tucson и ВАЗ-2115, на месте работали врачи скорой помощи.

По информации Госавтоинспекции, авария случилось в 6:15.

«Водитель 1998 года рождения на автомобиле ВАЗ двигался по улице 25 лет Октября со стороны Менделеева в сторону Богдана Хмельницкого. Напротив дома № 55 по улице Народной произошло столкновение с Hyundai Tucson под управлением женщины 1975 года рождения», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.