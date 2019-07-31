31 июля среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 63.38
eur 70.60
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 63.38
eur 70.60

Все новости

Все новости
Работа

Сибирячки признались в готовности забыть о семье ради работы

Среди мужчин карьеристов оказалось гораздо меньше

Поделиться

193
Обсудить

Новосибирцы признались, что знакомы с ситуациями, когда семьи рушились из-за работы

Фото: из архива НГС

Аналитики портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, готовы ли они пожертвовать семьёй ради карьеры — женщин карьеристов оказалось больше, чем мужчин. 

Всего в опросе приняли участие 915 жителей Новосибирска.

«Как показал опрос, 69% новосибирцев готовы уделять меньше времени своей семье, если это повлечет за собой карьерный рост и повышение заработной платы. 7% согласны забыть о родных и без этого — для них важнее рабочий опыт. А вот у четверти горожан в приоритете оказалась семья», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.

При этом, 41% опрошенных мужчин признались, что не готовы уделять работе больше времени. Среди женщин этот показатель оказался ниже: всего 21% из опрошенных сибирячек не готовы больше работать.

Аналитики подсчитали, что 72% опрошенных сибирячек готовы забыть о семье ради карьеры и высокой зарплаты. А среди мужчин карьеристов оказалось всего 53%.

«Почти половина горожан — 45% — считают себя карьеристами. В то же время пятая часть жителей Новосибирска уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально. По мнению 55%, это очень сложная задача, а 24% респондентов вообще называют ее невозможной», — рассказали аналитики.

Больше половины новосибирцев (62%) рассказали, что знакомы с ситуациями, когда семьи рушились из-за карьеры.

Ранее новосибирцы рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы. Оказалось, что каждый десятый проводит в пути от одного до двух часов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

работакарьера

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!