Сибирячки признались в готовности забыть о семье ради работы

Новосибирцы признались, что знакомы с ситуациями, когда семьи рушились из-за работы
Фото: из архива НГС
Аналитики портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, готовы ли они пожертвовать семьёй ради карьеры — женщин карьеристов оказалось больше, чем мужчин.
Всего в опросе приняли участие 915 жителей Новосибирска.
«Как показал опрос, 69% новосибирцев готовы уделять меньше времени своей семье, если это повлечет за собой карьерный рост и повышение заработной платы. 7% согласны забыть о родных и без этого — для них важнее рабочий опыт. А вот у четверти горожан в приоритете оказалась семья», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.
При этом, 41% опрошенных мужчин признались, что не готовы уделять работе больше времени. Среди женщин этот показатель оказался ниже: всего 21% из опрошенных сибирячек не готовы больше работать.
Аналитики подсчитали, что 72% опрошенных сибирячек готовы забыть о семье ради карьеры и высокой зарплаты. А среди мужчин карьеристов оказалось всего 53%.
«Почти половина горожан — 45% — считают себя карьеристами. В то же время пятая часть жителей Новосибирска уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально. По мнению 55%, это очень сложная задача, а 24% респондентов вообще называют ее невозможной», — рассказали аналитики.
Больше половины новосибирцев (62%) рассказали, что знакомы с ситуациями, когда семьи рушились из-за карьеры.
Ранее новосибирцы рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы. Оказалось, что каждый десятый проводит в пути от одного до двух часов.