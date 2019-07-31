Сибирячки признались в готовности забыть о семье ради работы

«Как показал опрос, 69% новосибирцев готовы уделять меньше времени своей семье, если это повлечет за собой карьерный рост и повышение заработной платы. 7% согласны забыть о родных и без этого — для них важнее рабочий опыт. А вот у четверти горожан в приоритете оказалась семья», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.

При этом, 41% опрошенных мужчин признались, что не готовы уделять работе больше времени. Среди женщин этот показатель оказался ниже: всего 21% из опрошенных сибирячек не готовы больше работать.



Аналитики подсчитали, что 72% опрошенных сибирячек готовы забыть о семье ради карьеры и высокой зарплаты. А среди мужчин карьеристов оказалось всего 53%.



«Почти половина горожан — 45% — считают себя карьеристами. В то же время пятая часть жителей Новосибирска уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально. По мнению 55%, это очень сложная задача, а 24% респондентов вообще называют ее невозможной», — рассказали аналитики.



Больше половины новосибирцев (62%) рассказали, что знакомы с ситуациями, когда семьи рушились из-за карьеры.



Ранее новосибирцы рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы. Оказалось, что каждый десятый проводит в пути от одного до двух часов.

