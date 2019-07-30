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С детской площадки на Станиславского пропала 7-летняя девочка в розовой футболке

Родители пытаются уже полтора часа найти пропавшего ребёнка

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Девочка пропала примерно в 19:00 с детской площадки у дома

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск»

Вечером 30 июля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Дарьи Дробуш. Девочка пропала примерно в 19:00 с детской площадки у дома. 

«Пропала 1,5 часа назад. Случайного прохожего спросили про ребенка, он позвонил нам. На месте уже наш координатор, идёт сбор информации», — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из ориентировки, рост девочки 130 сантиметров, она худощавого телосложения, у неё русые волосы и голубые глаза. Была одета в розовую футболку, розовые лосины и белые сандалии без носков. Из особых примет отмечается, что у девочки меняются зубы. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по телефонам 02, 102 (с мобильного 020) или координатору поискового отряда: 8–913–901–16–43.

Дополнение: позднее корреспонденту НГС сообщили, что ребёнок был найден живым неподалёку от дома.

В середине июня волонтёры поискового отряда «Маяк» объявили срочный сбор на поиски 11-летней девочки — около 14 часов дня она ушла с детской площадки в Кольцово и пропала. Позднее ребёнка нашли

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КОММЕНТАРИИ (11)

Из погреба
30 июл 2019 в 21:20

Дядя какой-то, наверное, увёл к себе в квартирку. Взрослой-то женщине много надо, а девочке - пару конфеток.

Фото пользователя
30 июл 2019 в 21:12

А почему такой маленький ребенок гуляет один?!
Где ее родители?

30 июл 2019 в 21:12

Предлагаем здесь завести колонку Лизы Алерт - "Бюро Находок".
Естественно платную.
Как вся реклама.