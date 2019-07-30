С детской площадки на Станиславского пропала 7-летняя девочка в розовой футболке

Девочка пропала примерно в 19:00 с детской площадки у дома
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск»
Вечером 30 июля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Дарьи Дробуш. Девочка пропала примерно в 19:00 с детской площадки у дома.
«Пропала 1,5 часа назад. Случайного прохожего спросили про ребенка, он позвонил нам. На месте уже наш координатор, идёт сбор информации», — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Как следует из ориентировки, рост девочки 130 сантиметров, она худощавого телосложения, у неё русые волосы и голубые глаза. Была одета в розовую футболку, розовые лосины и белые сандалии без носков. Из особых примет отмечается, что у девочки меняются зубы.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по телефонам 02, 102 (с мобильного 020) или координатору поискового отряда: 8–913–901–16–43.
Дополнение: позднее корреспонденту НГС сообщили, что ребёнок был найден живым неподалёку от дома.
В середине июня волонтёры поискового отряда «Маяк» объявили срочный сбор на поиски 11-летней девочки — около 14 часов дня она ушла с детской площадки в Кольцово и пропала. Позднее ребёнка нашли.