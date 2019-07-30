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Экологи нашли источник отравления речной рыбы на одном из заводов Новосибирска

Они намерены установить, какой именно арендатор допустил загрязнение протоки

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Массовую гибель рыбы в начале июня обнаружил житель Новосибирска

Фото: Юрий Власов

Рыба в протоке Малая Затонская погибла из-за сброса отходов с территории завода «Сибсельмаш» — массовую гибель рыбы в начале июня обнаружил житель Новосибирска.

Об этом корреспонденту НГС рассказал президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов. 

«После нашей публикации нас пригласили на совещание в управление. Там был зампрокурора по природоохране. Они сказали, что, да, с площадки ОАО "Сибсельмаш" всё это стекло, Ущерб большой — больше 2 миллионов рублей. Но невозможно определить конкретного источника загрязнения, потому что завод сейчас сдаётся в аренду кусками», — объяснил Михайлов.

По его словам, экологи не намерены на этом останавливаться — они планируют изучить всех арендаторов и установить, кто мог сбросить в Малую Затонскую протоку ядовитые вещества.

В дежурной службе «Сибсельмаша» корреспонденту НГС сообщили, что впервые слышат об обвинениях в свой адрес по поводу отравления рыбы в реке. 

Мёртвую рыбу в реке обнаружил местный житель Юрий Власов. Он обратился с письмом в прокуратуру с просьбой провести проверку и взять пробы воды для анализа. Власов предполагает, что ядовитые вещества могли попасть в протоку с одного из промышленных объектов — выше по течению находятся ТЭЦ, завод имени Кузьмина и другие предприятия.

В 2012 году завод признали банкротом — арбитражный суд Новосибирской области ввел на предприятии конкурсное производство. Тогда стало известно, что общий размер долгов завода составлял 1,6 млрд рублей.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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30 июл 2019 в 21:15

За бойко.

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30 июл 2019 в 20:48

Навальный ты уже достал, перестань травить рыбу.

.....,,,,
30 июл 2019 в 21:09

90е огромный завод был единый, теперь в коммерции распилили на части...а так, надо навальному писать он разберётся или бойко это наши товарищи они всё знают..."