Съёмочная группа из Германии утопила дрон на «новосибирских Мальдивах»

«Группа приехала туда для проведения съёмок, уведомили, всё как положено. Приехали вместе с представителями СГК. И во время запуска этого дрона они его упустили, он опустился слишком низко и упал в воду. Они хотели его достать, но им сказали, что нельзя ни в коем случае этого делать», — уточнила она.

Во время съёмок дрон опустился слишком низко и потерял управление, сообщила корреспонденту НГС Наталья Фёдорова, пресс-секретарь агентства безопасности «Гвардия», которое охраняет золоотвал.

Съёмочная группа научно-популярной передачи Galileo из Германии утопила дрон на золоотвале ТЭЦ-5, который назвали новосибирскими Мальдивами из-за невероятного бирюзового цвета воды.

Спустя несколько дней, по словам Фёдоровой, сотрудники СГК на резиновой лодке доплыли до места, где затонул дрон, и выловили его сачком. Квадрокоптер передали в пресс-службу СГК.

О новосибирском золоотвале написало больше 600 мировых СМИ, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно.

В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда посторонним ходить запрещено.