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Съёмочная группа из Германии утопила дрон на «новосибирских Мальдивах»

Квадрокоптер достали через несколько дней сачком

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Во время съёмок дрон опустился слишком низко и потерял управление

Фото: Наталья Федорова

Съёмочная группа научно-популярной передачи Galileo из Германии утопила дрон на золоотвале ТЭЦ-5, который назвали новосибирскими Мальдивами из-за невероятного бирюзового цвета воды. 

Во время съёмок дрон опустился слишком низко и потерял управление, сообщила корреспонденту НГС Наталья Фёдорова, пресс-секретарь агентства безопасности «Гвардия», которое охраняет золоотвал.

«Группа приехала туда для проведения съёмок, уведомили, всё как положено. Приехали вместе с представителями СГК. И во время запуска этого дрона они его упустили, он опустился слишком низко и упал в воду. Они хотели его достать, но им сказали, что нельзя ни в коем случае этого делать», — уточнила она.

Спустя несколько дней, по словам Фёдоровой, сотрудники СГК на резиновой лодке доплыли до места, где затонул дрон, и выловили его сачком. Квадрокоптер передали в пресс-службу СГК.

О новосибирском золоотвале написало больше 600 мировых СМИ, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно.

В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда посторонним ходить запрещено.

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золоотвалыСибирские Мальдивы

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КОММЕНТАРИИ (14)

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30 июл 2019 в 19:37

Давно пора экскурсии туда водить.
За деньги.

Реклама в мировых СМИ есть.
Пора деньги в бюджет города зарабатывать.

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30 июл 2019 в 19:35

Мужыку на фотге примерно лет 50, лет 20 назат он бы мине оч. даж понра., вот чо отличаит "обычную" смазливость от "породистой"

Витёк, подай патроны
30 июл 2019 в 19:34

Что русскому хорошо, то немцу смерть.