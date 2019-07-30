Междугородный автобус попал в ДТП рядом с автовокзалом

Как сообщили аварийные комиссары службы «Альянс», автобус, следующий по маршруту 510, ехал по Красному проспекту в сторону площади Будагова и при повороте на автовокзал врезался в автомобиль Toyota Ist.

Вечером во вторник, 30 июля, на Красном проспекте рядом с новосибирским автовокзалом автобус врезался в «Тойоту».

«От удара "Ист" отбросило на Toyota Town Ace. Пострадавших нет. Некоторые рейсы с автовокзала были задержаны, так как автобус мешал въезду других автобусов на территорию автовокзала», — коротко сообщили в службе аварийных комиссаров.

В новосибирском автовокзале корреспонденту НГС информацию о задержке рейсов не подтвердили. «Ни один рейс не задержали. Там проезд был нормальный», — коротко сообщили на автовокзале.

От удара автобус получил повреждение переднего бампера, а машине замяло двери.