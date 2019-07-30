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Происшествия

Междугородный автобус попал в ДТП рядом с автовокзалом

Авария перегородила выезд с автовокзала на Красный проспект

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Из-за аварии некоторые рейсы пришлось задержать

Фото: Дмитрий Житнюк

Вечером во вторник, 30 июля, на Красном проспекте рядом с новосибирским автовокзалом автобус врезался в «Тойоту».

Как сообщили аварийные комиссары службы «Альянс», автобус, следующий по маршруту 510, ехал по Красному проспекту в сторону площади Будагова и при повороте на автовокзал врезался в автомобиль Toyota Ist. 

От удара автобус получил повреждение переднего бампера, а двери машины замяло

От удара автобус получил повреждение переднего бампера, а двери машины замяло

«От удара "Ист" отбросило на Toyota Town Ace. Пострадавших нет. Некоторые рейсы с автовокзала были задержаны, так как автобус мешал въезду других автобусов на территорию автовокзала», — коротко сообщили в службе аварийных комиссаров. 

В новосибирском автовокзале корреспонденту НГС информацию о задержке рейсов не подтвердили. «Ни один рейс не задержали. Там проезд был нормальный», — коротко сообщили на автовокзале.

От удара автобус получил повреждение переднего бампера, а машине замяло двери.

Общественный транспорт часто попадает в ДТП. Так, например, в июне автобус № 6 столкнулся с кроссовером Volkswagen Tiguan: пострадали четыре человека

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КОММЕНТАРИИ (8)

30 июл 2019 в 18:34

Одним бомбилой будет меньше. Они там постоянно стоят и мешают проезду автобусов...

Фото пользователя
30 июл 2019 в 19:03

Автобус жалко.
Он дорогой.

Старушенция
30 июл 2019 в 18:54

Там вообще жуть что творится. И как будто так и должно быть, никто не препятствует.
Но и нет места для того, чтобы высадить-посадить людей, которые поедут в другой город или приехали оттуда. А ведь почти все с баулами и чемоданами.