«Забирай мальчика, идите куда-нибудь»: бармен подрался с посетителем из-за просьбы сходить в туалет

Драка случилась в небольшом баре «Клёвое место» — хозяева рассказали НГС, что открыли его для своих друзей

Посетитель бара в центре Новосибирска и бармен устроили драку после просьбы бесплатно воспользоваться туалетом. Стороны конфликта обвиняют друг друга. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ольга Авдеева, рассказав, что в конфликте пострадали дочь и её молодой человек. По её словам, они зашли в бар «Клёвое место» на проспекте Димитрова, 12, чтобы воспользоваться туалетом в заведении. «Бармен и затем хозяин заведения стали говорить в грубой форме, что в туалет могут проходить только клиенты или тот, кто что-то покупает у них. Илья (молодой человек дочери. — Прим. ред.) сказал, что он сейчас у них что-нибудь купит, и добавил: "Вы так грубите, что я напишу негативный отзыв на заведение". В этот момент бармен неаккуратно повернулся и разбил посуду.

Всю свою злость он направил на Илью, напал на него и начал бить.

К нему присоединился хозяин заведения», — описала произошедшее она. После этого, уверяет Ольга Авдеева, Илье удалось выбежать на улицу, а весь конфликт на телефон сняла её дочь. При этом, отмечает она, посетители не вмешивались, а просто вставали с мест и уходили. «Телефон у дочери выхватили и разбили до состояния невозможности восстановления. Телефон у Илья отобрали. Была вызвана полиция, которая привезла всех в отделение и приняла заявление от дочери и Ильи. Затем они поехали в горбольницу, где зафиксировали телесные повреждения», — рассказала она. В результате драки Илья, по словам Ольги Авдеевой, повредил шею, а врачи зафиксировали опухоль гортани от удушения. У владельцев заведения другая версия на произошедшее. В баре не отрицают, что у них был конфликт с посетителем, но говорят, что его спровоцировали сами молодые люди. Два брата, Вячеслав и Алексей Чертовы, открыли заведение год назад и сразу же столкнулись с тем, что в туалет бара начала заходить молодёжь, которая закупалась пивом в соседнем магазине. Вячеслав рассказывает, что ночью в субботу в бар зашли молодой человек в чёрной рубашке и девушка. Они сразу же попытались пройти в туалет.

«Мы сообщили, что у нас туалет только для посетителей. Дальше молодой человек стал выяснять отношения. <...> И молодой человек разворачивается и говорит: "Пойдём отсюда. Это не «Клёвое место», это конченное место и люди здесь не очень". Гость, который сидел за барной стойкой, возмутился», — говорит один из хозяев заведения. Чтобы конфликт не вспыхнул в заведении, Вячеслав Чертов уговорил Илью уйти из заведения. После чего из бара вышел и гость, которому не понравились слова молодого человека. На улице, говорит хозяин заведения, между двумя посетителями началась драка. «Молодой человек этот в чёрной рубашке начинает гостя оскорблять: "Я тебя положу, иди сюда". Но когда он пытается подойти, тот от него убегает. Вот они там в догоняшки играли. Девушка всё снимала на телефон. Я подошёл к ней и сказал: "Убери, затолкай его себе куда-нибудь. Забирай мальчика своего, и идите куда-нибудь. Вы чё нарываетесь? Зачем?"», — вспоминает он. После этого Илья, уверяет Вячеслав Чертов, кинул бутылку в гостя, но не попал. И тогда в конфликт вмешался Алексей Чертов.

«Брат кинулся за ним, они сцепились, их разняли. Всё. После этого они вызвали полицию.

Мы проехали в полицию, что они там писали — я не знаю. С меня сняли показания, поймали таксиста, который всё-таки дождался гостя и отвёз его, сняли с него показания, он сказал то же самое», — объясняет Вячеслав Чертов. Как заметил во время беседы корреспондент НГС, у бармена сломана левая рука и повреждены костяшки на правой руке. Сейчас владельцы заведения ожидают дальнейших действий полиции, но сами не собираются обращаться со встречным заявлением к посетителям. «Мне на что подавать [заявление]? На то, что я сказал: "Туалет закрыт, до свидания"? Может, конечно, я и мог ему крепким словом сказать на улице. Но опять же конфликт из-за толчка — это настолько глупо», — резюмирует владелец. Камеры в баре и на входе отсутствуют, а видео, которое, по словам Ольги Авдеевой, снимала её дочь, сейчас пытаются восстановить в сервисе. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в полицию поступило заявление о драке между посетителем бара и одним из сотрудников. В ведомстве озвучили версию дочери Ольги Авдеевой, упомянув и разбитый телефон, и нанесение телесных повреждений посетителю. При этом в полиции подчеркнули, что эта версия записана с показаний девушки. Полиция проводит проверку, направив молодого человека на прохождение медицинской экспертизы.