В офис «Единой России» в Новосибирске бросили бутылку с горючей смесью

Пожарных вызвали на место около 4 часов утра
Фото: novosibirsk.er.ru / Виктория Захарьящева
В ночь на понедельник, 29 июля, пожар случился в отделении партии «Единая Россия» на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска. Очевидцы видели, как после пожара с места убегал предполагаемый поджигатель.
«В коридор просто была брошена какая-то смесь, предположительно, горючая смесь, от которой и получился пожар, возгорание. Там задымлённость большая была, коридор весь, который мы раньше приводили в порядок, своими силами его покрасили, побелили, лампы повешали, сделали приличным вход — теперь там стекла нет, дверь сломана», — рассказала корреспонденту НГС помощник депутата новосибирского горсовета Евгения Панфёрова Ольга Гребёнкина.
Она уточнила, что дверь сломали уже пожарные, которые приехали тушить пожар.
«Ну а стекло само — в начале похоже правонарушители кинули или камень, или что, может быть, сразу бутылкой. Получилось, что загорелось. Хорошо, что там работала пожарная сигнализация, сразу на пульт поступило», — сказала Гребёнкина.
Районное отделение «Единой России» в Первомайском районе находится в жилом 3-этажном доме на Аксёнова, 48. Офис расположен на первом этаже, рядом с ним — библиотека. Сегодня из-за происшествия общественная приёмная партии в Первомайском районе не работает — в помещении невозможно находиться из-за запаха гари.
Свидетельницей происшествия стала местная жительница Виктория Захарьящева.
«У них офис на первом этаже, я – на втором. Я услышала, что бьётся стекло, я подхожу к окну: думаю, ну мало ли постоянно хулиганят. Я смотрю побежал парень, так быстро главное туда вверх по улице», - рассказывает Виктория.
Через некоторое время после этого она почувствовала запах дыма, она спустилась на улицу, увидела разбитое окно и пламя. «У меня сосед выскочил – мы давай вёдрами заливать, вызвала пожарную», - говорит девушка. После на место приехала и полиция.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что пожарные прибыли в 4:16, открытое горение ликвидировали в 4:24, полностью ликвидировали пожар в 4:25.
«В коридоре размером 7 на 3 [метра] огнём повреждены книги на площади один квадратный метр, стены и потолок в коридоре закопчены по всей площади. До прибытия пожарной охраны из квартиры этажом выше эвакуировались самостоятельно три человека, не пострадали», — сообщили в пресс-службе.
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В 2012 году подобное происшествие случилось в Калининском районе Новосибирска — тогда загорелось районное отделение партии «Единая Россия».