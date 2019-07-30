30 июля вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.52
eur 70.64
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.52
eur 70.64

Все новости

Все новости
Происшествия

В офис «Единой России» в Новосибирске бросили бутылку с горючей смесью

Очевидцы видели, как после поджога с места убегал предполагаемый поджигатель

Поделиться

6 433
162 Обсудить

Пожарных вызвали на место около 4 часов утра

Фото: novosibirsk.er.ru / Виктория Захарьящева

В ночь на понедельник, 29 июля, пожар случился в отделении партии «Единая Россия» на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска. Очевидцы видели, как после пожара с места убегал предполагаемый поджигатель.

«В коридор просто была брошена какая-то смесь, предположительно, горючая смесь, от которой и получился пожар, возгорание. Там задымлённость большая была, коридор весь, который мы раньше приводили в порядок, своими силами его покрасили, побелили, лампы повешали, сделали приличным вход — теперь там стекла нет, дверь сломана», — рассказала корреспонденту НГС помощник депутата новосибирского горсовета Евгения Панфёрова Ольга Гребёнкина.

Она уточнила, что дверь сломали уже пожарные, которые приехали тушить пожар. 

«Ну а стекло само — в начале похоже правонарушители кинули или камень, или что, может быть, сразу бутылкой. Получилось, что загорелось. Хорошо, что там работала пожарная сигнализация, сразу на пульт поступило», — сказала Гребёнкина.

Районное отделение «Единой России» в Первомайском районе находится в жилом 3-этажном доме на Аксёнова, 48. Офис расположен на первом этаже, рядом с ним — библиотека. Сегодня из-за происшествия общественная приёмная партии в Первомайском районе не работает — в помещении невозможно находиться из-за запаха гари.

Свидетельницей происшествия  стала местная жительница Виктория Захарьящева.

«У них офис на первом этаже, я – на втором. Я услышала, что бьётся стекло, я подхожу к окну: думаю, ну мало ли постоянно хулиганят. Я смотрю побежал парень, так быстро главное туда вверх по улице», - рассказывает Виктория.

Через некоторое время после этого она почувствовала запах дыма, она спустилась на улицу, увидела разбитое окно и пламя. «У меня сосед выскочил – мы давай вёдрами заливать, вызвала пожарную», - говорит девушка. После на место приехала и полиция. 

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что пожарные прибыли в 4:16, открытое горение ликвидировали в 4:24, полностью ликвидировали пожар в 4:25. 

«В коридоре размером 7 на 3 [метра] огнём повреждены книги на площади один квадратный метр, стены и потолок в коридоре закопчены по всей площади. До прибытия пожарной охраны из квартиры этажом выше эвакуировались самостоятельно три человека, не пострадали», — сообщили в пресс-службе.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или его последствий, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В 2012 году подобное происшествие случилось в Калининском районе Новосибирска — тогда загорелось районное отделение партии «Единая Россия».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

поджог«Единая Россия»

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (162)

30 июл 2019 в 17:23

Экономически целесообразно тушить -то было?

Фото пользователя
30 июл 2019 в 17:29

Хоть какая то хорошая новость а портале!

Демократ
30 июл 2019 в 17:23

Надеюсь его поймают и посадят на 20 лет, как одного обескрымленного режиссера!