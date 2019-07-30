В офис «Единой России» в Новосибирске бросили бутылку с горючей смесью

В ночь на понедельник, 29 июля, пожар случился в отделении партии «Единая Россия» на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска. Очевидцы видели, как после пожара с места убегал предполагаемый поджигатель. «В коридор просто была брошена какая-то смесь, предположительно, горючая смесь, от которой и получился пожар, возгорание. Там задымлённость большая была, коридор весь, который мы раньше приводили в порядок, своими силами его покрасили, побелили, лампы повешали, сделали приличным вход — теперь там стекла нет, дверь сломана», — рассказала корреспонденту НГС помощник депутата новосибирского горсовета Евгения Панфёрова Ольга Гребёнкина.

Она уточнила, что дверь сломали уже пожарные, которые приехали тушить пожар. «Ну а стекло само — в начале похоже правонарушители кинули или камень, или что, может быть, сразу бутылкой. Получилось, что загорелось. Хорошо, что там работала пожарная сигнализация, сразу на пульт поступило», — сказала Гребёнкина. Районное отделение «Единой России» в Первомайском районе находится в жилом 3-этажном доме на Аксёнова, 48. Офис расположен на первом этаже, рядом с ним — библиотека. Сегодня из-за происшествия общественная приёмная партии в Первомайском районе не работает — в помещении невозможно находиться из-за запаха гари. Свидетельницей происшествия стала местная жительница Виктория Захарьящева. «У них офис на первом этаже, я – на втором. Я услышала, что бьётся стекло, я подхожу к окну: думаю, ну мало ли постоянно хулиганят. Я смотрю побежал парень, так быстро главное туда вверх по улице», - рассказывает Виктория. Через некоторое время после этого она почувствовала запах дыма, она спустилась на улицу, увидела разбитое окно и пламя. «У меня сосед выскочил – мы давай вёдрами заливать, вызвала пожарную», - говорит девушка. После на место приехала и полиция.