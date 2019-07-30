Девушки со шрамами: пациентки НИИТО пережили жуткие операции. А потом снялись в красивой фотосессии

Девушки вместе пережили тяжёлое лечение в НИИТО и спустя несколько лет сняли фотопроект. Автор идеи — Светлана Беляева (на фото справа)

Пациентки новосибирского НИИТО снялись в совместном фотопроекте «Сёстры» — они разделись и обнажили шрамы, оставшиеся после сложных операций на позвоночнике. Автор проекта Светлана Беляева рассказала НГС, как изменилась жизнь после лечения.

Московский фотограф Светлана Беляева проходила лечение в новосибирском институте травматологии, ортопедии и нейрохирургии ещё в 2012 году — ей дали квоту на операцию, которая должна была исправить сильный сколиоз. Как рассказала фотограф корреспонденту НГС, операция была довольно стандартной, но после хирургического вмешательства развился сепсис — по мнению пациентки, это случилось из-за невнимательности лечащего врача.



«Одной ногой я была на том свете из-за халатности врачей, <…> был конкретный день, когда я попрощалась с жизнью, смирилась, что всё, я ухожу, и организм мой выключился.

Потом был переломный момент, когда я пришла в себя, я будто бы заново родилась. Светлана Беляева, фотограф

Я поняла, что мне дают второй шанс», — рассказала Светлана Беляева.

Она отметила, что по её случаю в отделении была масштабная проверка и действительно большая часть ответственности за осложнения легла на её врача. Пациентка спустя некоторое время поправилась, и её перевели из реанимации в обычную палату.



Съёмки проходили в студии — с помощью дистанционного пульта для фотоаппарата Фото: Светлана Беляева, instagram.com/sbelyaeva69

«Когда уже вернулась из реанимации, когда уже все анализы были хорошими и [выяснилось], что я могу уезжать, в коридоре я встретила девочку — её врач объяснял, как вести себя после операции. Я подошла послушать, потому что мой лечащий врач был не совсем компетентен в этом плане и ничего не говорил, поэтому я подошла послушать другого врача, и так получилось, что мы слушали вместе, а потом разболтались, подружились», — отметила собеседница НГС.

Так фотограф познакомилась с пациенткой из Перми Ксенией Медведициной, также пережившей операцию на позвоночнике и потерявшей много крови. Девушки подружились и продолжили общаться после выписки. Спустя 6 с лишним лет после знакомства обеим предстояли повторные операции из-за дефектов в установленных конструкциях — и во время подготовки к лечению они решили сняться в авторском фотопроекте Светланы Беляевой.



«Мне хотелось показать именно эту “совместность”, что мы вместе пережили, и что эти шрамы — это напоминание нам о том, что мы пережили. Я уже давно делюсь личным на своих страницах, потому что для меня очень важно быть искренней, и я уже выставляла свои личные фотографии подобные», — отметила автор проекта.



Фотограф не стала подавать в суд на врачей, а решила по-своему осмыслить драматическую историю Фото: Светлана Беляева, instagram.com/sbelyaeva69

По её словам, она делала эту фотосессию «для себя», но в итоге получила множество восхищённых комментариев.

Светлана Беляева призналась, что история с операцией изменила её отношение к жизни. В частности, она решила пойти работать не по специальности, а полноценно заняться фотографией, которая раньше была скорее дополнительным заработком.



Светлана Беляева заверила, что не боится хейтеров Фото: Светлана Беляева, instagram.com/sbelyaeva69

«После этих событий я стала больше обращать внимание на то, что я делаю, на что я трачу свою жизнь. И в этот момент я задалась вопросом, чем бы я хотела реально заниматься — не потому, что у меня диплом дизайнера. В этот момент я поняла, что фотография — это то, чему я хотела посвятить жизнь. И я очень плотно за это взялась, начала очень много учиться, работать, и в общем-то занимаюсь этим сейчас, до сих пор.



Сразу после операции она опасалась показывать шрам, но потом научилась принимать себя и своё тело Фото: Светлана Беляева, instagram.com/sbelyaeva69