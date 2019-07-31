От +30 до +32: жара в Новосибирске усилится к концу недели

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение об аномальной жаре, но при этом ветер в порывах будет достигать 18 м/с.

«Мы ждём нарастания жары, и у нас дано штормовое предупреждение о вероятности аномально жаркой погоды с 30 [июля] по 4 [августа] по большинству регионов нашего управления, кроме Томской области», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 31 июля, в Новосибирске днём будет до +30 градусов, в четверг — до +31 градуса, в пятницу — до +32 градусов.