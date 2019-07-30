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Истории

Пёс учёный: в НГТУ зачислили лабрадора — он будет ходить на лекции с незрячей хозяйкой

Светлана Лапская решила стать журналистом — она рассказала, как собака помогает ей жить

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Лабрадор-ретривер по кличке Азалия приехала в Новосибирск из подмосковного центра подготовки собак-поводырей

Фото: Ольга Бурлакова

Четырёхлетний лабрадор «поступил» на факультет гуманитарного образования НГТУ — вместе со своей незрячей хозяйкой собака будет ходить на лекции и семинары.

Собака-поводырь по кличке Азалия сопровождает свою хозяйку Светлану Лапатскую, которая ничего не видит с раннего детства. Девушка сдала вступительные экзамены и поступила на факультет гуманитарного образования, отделение филологии и журналистики. Вместе с Азалией они будут учиться в обычной группе.

Сначала Светлана Лапатская не хотела ходить с собакой, но в итоге они вместе уже больше двух лет

Сначала Светлана Лапатская не хотела ходить с собакой, но в итоге они вместе уже больше двух лет

«Пожалуй, да, есть некоторое волнение, — поделилась Светлана Лапатская. — Всё-таки одно дело, когда я среди своих нахожусь, а другое дело, когда буду в зрячем обществе, хоть для меня это и не ново, потому что много зрячих друзей. Волнуюсь, как буду перемещаться по вузу, но благо у меня есть язык, чтобы спросить».

Азалии четыре с половиной года

Азалии четыре с половиной года

Во время вступительных экзаменов Азалия была рядом со своей хозяйкой. «Просто под партой лежала, ждала, когда я сочинение писала по литературе. Сижу, пишу, а она храпит, — смеётся Светлана. — Мне смешно, я не могу сосредоточиться. Я её уже пихаю и так, и так. Нет, всё равно храпит».

На экзаменах в НГТУ рядом с абитуриенткой был тьютор, который помогал ей заполнять задания тестирования. Окружающие не придавали значения тому, что собака пришла в аудиторию, говорит Светлана. А для Азалии, говорит студентка, это и вовсе привычно, так как они уже учились вместе в медицинском колледже.

Светлана не видит практически с рождения&nbsp;— в раннем детстве она могла различать только яркие цвета и большие предметы

Светлана не видит практически с рождения — в раннем детстве она могла различать только яркие цвета и большие предметы

«Первое образование я получила в медколледже по специальности «медсестра-массажист». Азалия появилась у меня на втором курсе, так что у неё это образование не совсем полное, — смеётся хозяйка лабрадора. — Учились мы в группе незрячих и слабовидящих. Вообще в колледже мы были не первые с собакой». Практику девушка проходила в больнице. Азалия ждала её в комнатке возле охраны — эту каморку они шутя называли «собачьим офисом».

Иногда девушка отправляет свою собаку на природу с родителями, чтобы Азалия побегала и покупалась

Иногда девушка отправляет свою собаку на природу с родителями, чтобы Азалия побегала и покупалась

После окончания колледжа девушка не смогла устроиться на работу — где-то не хотели брать с собакой, где-то причиной отказа стало то, что Светлана незрячая. «Наверное, мне и самой не совсем это было нужно. Может быть, если бы сильно захотела, устроилась бы», — рассуждает она.

Светлана Лапатская поступила на факультет гуманитарного образования в НГТУ, где будет изучать филологию и журналистику

Светлана Лапатская поступила на факультет гуманитарного образования в НГТУ, где будет изучать филологию и журналистику

Попробовать себя в филологии и журналистике Светлана Лапатская решила после того, как съездила в Москву на слёт владельцев собак-поводырей. «У меня это вызвало яркие эмоции, мне захотелось написать. Я написала и думаю: у меня неплохо получается. Решила, почему бы не попробовать», — объяснила она своё желание получить образование на гуманитарном факультете.

Азалия тоже продолжит своё «обучение» — вместе со своей хозяйкой она будет ходить на лекции и семинары. Это первая собака, которая будет «учиться» в НГТУ, говорит Светлана.

Несмотря на то что девушка не видит, она убирает за своей собакой&nbsp;

Несмотря на то что девушка не видит, она убирает за своей собакой 

Азалии чуть больше четырёх лет, три года назад её привезли из Купавны (микрорайона города Балашихи Московской области), где есть центр по подготовке собак-поводырей. «Идея была мамина. А я вообще была не восторге от этой мысли, — призналась Светлана. — Во-первых, было страшно, я в принципе боюсь собак, особенно когда они лают. А во-вторых, мне казалось, что вот сейчас я хожу самостоятельно с тростью и я такая молодец, а если с собакой, это будет признак моей беспомощности какой-то».

Теперь Азалия будет «учиться» в вузе вместе со своей хозяйкой

Теперь Азалия будет «учиться» в вузе вместе со своей хозяйкой

Принять положительное решение помог опыт знакомой Светланы, у которой тоже была собака-поводырь. «Когда Азалию привели к нам в номер познакомиться, мне не было страшно, единственное, я не знала, где её гладить и как это делается. Я думала, вдруг ей не понравится, — вспоминает девушка. — Но вообще для меня это было здорово. И не верилось, что я иду со своей собакой».

Светлана планирует добираться до НГТУ на маршрутке или с пересадкой на метро

Светлана планирует добираться до НГТУ на маршрутке или с пересадкой на метро

В НГТУ Светлана и Азалия будут ездить из Оби. По словам девушки, добираться планируют на маршрутке или с пересадкой на метро. Таксисты, говорит она, часто отказывают в поездке, когда понимают, что собака должна сесть в машину.

Азалия знает все команды, но всё понимает даже без них, говорит Светлана

Азалия знает все команды, но всё понимает даже без них, говорит Светлана

С собакой чувствуешь себя увереннее, так как знаешь, что в любом случае она тебя приведёт, так или иначе вместе можно что-то придумать, признаётся Светлана. И пока даже не хочется думать о том, что когда-то всё-таки придётся проститься. «Собака молодая ещё, но я понимаю, что это произойдёт, — говорит девушка. — Как я поступлю потом, не знаю. Захочу ли взять другую собаку или буду ходить одна».

Ещё несколько лет назад девушка сильно боялась собак, сейчас она может погладить даже чужого пса

Ещё несколько лет назад девушка сильно боялась собак, сейчас она может погладить даже чужого пса

Несколько лет назад незрячая жительница Новосибирска написала стихи про метро от имени своей собаки-поводыря по кличке Уайт — пёс помогает ей ездить в общественном транспорте.

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КОММЕНТАРИИ (7)

...
30 июл 2019 в 17:05

Это не собака - это Чудо,! Уважение, только, Девушке и Респект,!!

Фото пользователя
30 июл 2019 в 17:11

Чубаченька, пушистег, блоховозек, тепленькое пузико, храбрая душа, видит людей теней и защищаит своих хозь!!!

лидия
30 июл 2019 в 17:09

Чуточку приближаемся к актуальной современности человечества. Я рада.