Пёс учёный: в НГТУ зачислили лабрадора — он будет ходить на лекции с незрячей хозяйкой

Четырёхлетний лабрадор «поступил» на факультет гуманитарного образования НГТУ — вместе со своей незрячей хозяйкой собака будет ходить на лекции и семинары.

Собака-поводырь по кличке Азалия сопровождает свою хозяйку Светлану Лапатскую, которая ничего не видит с раннего детства. Девушка сдала вступительные экзамены и поступила на факультет гуманитарного образования, отделение филологии и журналистики. Вместе с Азалией они будут учиться в обычной группе.



Сначала Светлана Лапатская не хотела ходить с собакой, но в итоге они вместе уже больше двух лет Фото: Ольга Бурлакова

«Пожалуй, да, есть некоторое волнение, — поделилась Светлана Лапатская. — Всё-таки одно дело, когда я среди своих нахожусь, а другое дело, когда буду в зрячем обществе, хоть для меня это и не ново, потому что много зрячих друзей. Волнуюсь, как буду перемещаться по вузу, но благо у меня есть язык, чтобы спросить».



Азалии четыре с половиной года Фото: Ольга Бурлакова

Во время вступительных экзаменов Азалия была рядом со своей хозяйкой. «Просто под партой лежала, ждала, когда я сочинение писала по литературе. Сижу, пишу, а она храпит, — смеётся Светлана. — Мне смешно, я не могу сосредоточиться. Я её уже пихаю и так, и так. Нет, всё равно храпит».

На экзаменах в НГТУ рядом с абитуриенткой был тьютор, который помогал ей заполнять задания тестирования. Окружающие не придавали значения тому, что собака пришла в аудиторию, говорит Светлана. А для Азалии, говорит студентка, это и вовсе привычно, так как они уже учились вместе в медицинском колледже.



Светлана не видит практически с рождения — в раннем детстве она могла различать только яркие цвета и большие предметы Фото: Ольга Бурлакова

«Первое образование я получила в медколледже по специальности «медсестра-массажист». Азалия появилась у меня на втором курсе, так что у неё это образование не совсем полное, — смеётся хозяйка лабрадора. — Учились мы в группе незрячих и слабовидящих. Вообще в колледже мы были не первые с собакой». Практику девушка проходила в больнице. Азалия ждала её в комнатке возле охраны — эту каморку они шутя называли «собачьим офисом».



Иногда девушка отправляет свою собаку на природу с родителями, чтобы Азалия побегала и покупалась Фото: Ольга Бурлакова

После окончания колледжа девушка не смогла устроиться на работу — где-то не хотели брать с собакой, где-то причиной отказа стало то, что Светлана незрячая. «Наверное, мне и самой не совсем это было нужно. Может быть, если бы сильно захотела, устроилась бы», — рассуждает она.



Светлана Лапатская поступила на факультет гуманитарного образования в НГТУ, где будет изучать филологию и журналистику Фото: Ольга Бурлакова

Попробовать себя в филологии и журналистике Светлана Лапатская решила после того, как съездила в Москву на слёт владельцев собак-поводырей. «У меня это вызвало яркие эмоции, мне захотелось написать. Я написала и думаю: у меня неплохо получается. Решила, почему бы не попробовать», — объяснила она своё желание получить образование на гуманитарном факультете.

Азалия тоже продолжит своё «обучение» — вместе со своей хозяйкой она будет ходить на лекции и семинары. Это первая собака, которая будет «учиться» в НГТУ, говорит Светлана.



Несмотря на то что девушка не видит, она убирает за своей собакой Фото: Ольга Бурлакова

Азалии чуть больше четырёх лет, три года назад её привезли из Купавны (микрорайона города Балашихи Московской области), где есть центр по подготовке собак-поводырей. «Идея была мамина. А я вообще была не восторге от этой мысли, — призналась Светлана. — Во-первых, было страшно, я в принципе боюсь собак, особенно когда они лают. А во-вторых, мне казалось, что вот сейчас я хожу самостоятельно с тростью и я такая молодец, а если с собакой, это будет признак моей беспомощности какой-то».



Теперь Азалия будет «учиться» в вузе вместе со своей хозяйкой Фото: Ольга Бурлакова

Принять положительное решение помог опыт знакомой Светланы, у которой тоже была собака-поводырь. «Когда Азалию привели к нам в номер познакомиться, мне не было страшно, единственное, я не знала, где её гладить и как это делается. Я думала, вдруг ей не понравится, — вспоминает девушка. — Но вообще для меня это было здорово. И не верилось, что я иду со своей собакой».



Светлана планирует добираться до НГТУ на маршрутке или с пересадкой на метро Фото: Ольга Бурлакова

В НГТУ Светлана и Азалия будут ездить из Оби. По словам девушки, добираться планируют на маршрутке или с пересадкой на метро. Таксисты, говорит она, часто отказывают в поездке, когда понимают, что собака должна сесть в машину.



Азалия знает все команды, но всё понимает даже без них, говорит Светлана Фото: Ольга Бурлакова

С собакой чувствуешь себя увереннее, так как знаешь, что в любом случае она тебя приведёт, так или иначе вместе можно что-то придумать, признаётся Светлана. И пока даже не хочется думать о том, что когда-то всё-таки придётся проститься. «Собака молодая ещё, но я понимаю, что это произойдёт, — говорит девушка. — Как я поступлю потом, не знаю. Захочу ли взять другую собаку или буду ходить одна».



Ещё несколько лет назад девушка сильно боялась собак, сейчас она может погладить даже чужого пса Фото: Ольга Бурлакова