Hyundai вылетел на тротуар и врезался в здание после ДТП на Красном проспекте

Во вторник, 30 июля на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска столкнулись Nissan и Hyundai — от удара один из автомобилей влетел в здание.

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», авария случилась около 13:40.

«Nissan двигался по Державина. Hyundai двигался по полосе для общественного транспорта по Красному проспекту. На перекрестке произошло столкновение. Hyunadаi от удара улетел через бордюр и влетел в здание», — рассказали в «Автоспасе».