Hyundai вылетел на тротуар и врезался в здание после ДТП на Красном проспекте

От удара Hyundai перелетел через бордюр и врезался в здание
Фото: vk.com/avtospasrus
Во вторник, 30 июля на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска столкнулись Nissan и Hyundai — от удара один из автомобилей влетел в здание.
По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», авария случилась около 13:40.
«Nissan двигался по Державина. Hyundai двигался по полосе для общественного транспорта по Красному проспекту. На перекрестке произошло столкновение. Hyunadаi от удара улетел через бордюр и влетел в здание», — рассказали в «Автоспасе».
По словам аваркомов, на месте аварии работали врачи скорой помощи и пожарные. В Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили.
«Пострадавших нет, на месте сейчас работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства аварии уточняются», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар.