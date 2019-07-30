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Дороги и транспорт

Hyundai вылетел на тротуар и врезался в здание после ДТП на Красном проспекте

На месте аварии работали пожарные и врачи скорой помощи

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От удара Hyundai перелетел через бордюр и врезался в здание

Фото: vk.com/avtospasrus

Во вторник, 30 июля на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска столкнулись Nissan и Hyundai — от удара один из автомобилей влетел в здание.

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», авария случилась около 13:40.

«Nissan двигался по Державина. Hyundai двигался по полосе для общественного транспорта по Красному проспекту. На перекрестке произошло столкновение. Hyunadаi от удара улетел через бордюр и влетел в здание», — рассказали в «Автоспасе».

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал

По словам аваркомов, на месте аварии работали врачи скорой помощи и пожарные. В Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи и пожарные

На месте ДТП работали врачи скорой помощи и пожарные

«Пострадавших нет, на месте сейчас работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства аварии уточняются», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар.

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КОММЕНТАРИИ (31)

30 июл 2019 в 15:19

Тех кто ездить по полосе ОТ надо сразу расстреливат. Поставить посты, и с базуки их бомбить.

Фото пользователя
30 июл 2019 в 15:18

Фотографии как всегда доставляют, особенно первая - как будто на окраинах Детройта. Не хватает железной бочки, в которой бездомные жгут костер. Третий город сверхдержавы, центральная улица.

Фото пользователя
30 июл 2019 в 15:15

Бог наказал за езду по полосе для общественного транспорта.