«У нас город не для крупных собак»: власти запретили выгуливать опасных псов без намордников

«Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку», — уточняется в справке к документу.

Документ опубликовали на сайте Правительства России. Всего в список вошли 12 пород и их помеси. Опасными признаны: акбаш, американский бандог, американский, бразильский и алапахский бульдоги, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень опасных пород собак — теперь животных из списка нельзя выгуливать без намордника и поводка.

Начиная с 2020 года, выгул таких собак без намордника и поводка будет запрещён. Собаке можно будет находиться без намордника только на территории, которая принадлежит хозяину. Кроме того, при нахождении такой собаки на территории требуется разместить на входе соответствующую табличку.

Как объяснила корреспонденту НГС руководитель Сибирского дрессировочного кинологического центра Регина Курмашова, сейчас в городе никто официально не разводит породы собак из списка.

«Питбульмастифов у нас нет, есть питы (американский питбультерьер. — Прим. ред.), но скорее всего неофициально. Поэтому бояться не стоит. Абсолютно правильно, что решили выгуливать на поводках и в намордниках — это всех надо так. Я считаю, что все эти породы в городе вообще не должны присутствовать», — считает Курмашова.

Она отметила, что сейчас в городе почти не осталось больших домашних собак — их хозяева приобретают дома за городом, куда переезжают жить.

«Я за этот список, да. Туда американский бульдог попал каким-то путём. Ну, да, которые у нас были в Новосибирске, они были неадекватные. У нас есть один такой бульдог, который ходит на дрессировку, но он живёт за городом. Город у нас, конечно, не для крупных собак», — говорит Курмашова.