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Криминал

Трое с битами разбили припаркованную «Хонду Фит» на ОбьГЭСе

Владельцы машины ищут свидетелей происшествия

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Машину разбили около 5 часов утра

Фото: читательница НГС Александра

Рано утром во вторник, 30 июля, на улице Приморской в Советском районе Новосибирска трое хулиганов разбили битами припаркованную «Хонду Фит» — владельцы ищут свидетелей.

«На Приморской, 23 живёт мама, а машину она ежедневно паркует в своём дворе. У них во дворе нет такого, что если ты занял чьё-то место, то как-то между собой разбираются люди — у них такого нет. Вечером поставила машину и сигнализация сработала в 4:50  утра. Мама сказала, что сигнализация слишком чувствительная, и бывает так, что если большая машина рядом проедет, то она пищит. Мама её отключила и стала спокойная собираться на работу», — рассказала корреспонденту НГС дочь владелицы автомобиля Александра.

Потом соседи сообщили, что машину разбили.

Из автомобиля ничего не украли

Из автомобиля ничего не украли

«Женщина, гулявшая с собакой во дворе, рассказала, что [это были] трое молодых людей, возраст примерно до 20 лет — она примерно оценила так. Один шёл по дороге, двое прятались по кустам с битами. Искали именно эту машину. Поколотили практически все стёкла, одно заднее боковое осталось целое», — говорит девушка.

Внутри машины ничего не пропало, только зеркало оторвали и сбили регистратор. На место вызвали полицию, которая приняла заявление.

«Кто-то из соседей подходил, кто, что видел говорили. Одна соседка из окошка им кричала, чтобы они перестали, они сразу убежали», — добавила дочь владелицы машины.

Александра отметила, что её мама в последнее время ни с кем не ругалась. Тех, кто стал свидетелем происшествия просят звонить по номеру +7 953 876-73-63.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию подали заявление о повреждении автомобиля.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства данного происшествия, устанавливаются лица, которые причинили вред данному транспортному средству», — сказали в МВД.

В машине осталось только одно неповреждённое стекло

В машине осталось только одно неповреждённое стекло

18 июля на Горском жилмассиве припаркованный во дворе «Ниссан» остался без заднего стекла — на него сверху упала стеклянная бутылка.

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КОММЕНТАРИИ (76)

я не робот
30 июл 2019 в 15:35

Почему полиция должна заниматься частным имуществом? Люди сами должны об этом заботиться.
Полиция пусть занимается охраной сундуков нашего вождя и его друзей. А также ловит креаклов. Этого и достаточно.

Qwerty
30 июл 2019 в 15:32

Показали свое неуважение к этому маленькому автомобилю.

Фото пользователя
30 июл 2019 в 15:47

На пустом месте ничего просто так не происходит. Маме стоит покопаться в памяти.