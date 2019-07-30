Трое с битами разбили припаркованную «Хонду Фит» на ОбьГЭСе

«На Приморской, 23 живёт мама, а машину она ежедневно паркует в своём дворе. У них во дворе нет такого, что если ты занял чьё-то место, то как-то между собой разбираются люди — у них такого нет. Вечером поставила машину и сигнализация сработала в 4:50 утра. Мама сказала, что сигнализация слишком чувствительная, и бывает так, что если большая машина рядом проедет, то она пищит. Мама её отключила и стала спокойная собираться на работу», — рассказала корреспонденту НГС дочь владелицы автомобиля Александра.

Рано утром во вторник, 30 июля, на улице Приморской в Советском районе Новосибирска трое хулиганов разбили битами припаркованную «Хонду Фит» — владельцы ищут свидетелей.

Из автомобиля ничего не украли

«Женщина, гулявшая с собакой во дворе, рассказала, что [это были] трое молодых людей, возраст примерно до 20 лет — она примерно оценила так. Один шёл по дороге, двое прятались по кустам с битами. Искали именно эту машину. Поколотили практически все стёкла, одно заднее боковое осталось целое», — говорит девушка.

Внутри машины ничего не пропало, только зеркало оторвали и сбили регистратор. На место вызвали полицию, которая приняла заявление.

«Кто-то из соседей подходил, кто, что видел говорили. Одна соседка из окошка им кричала, чтобы они перестали, они сразу убежали», — добавила дочь владелицы машины.

Александра отметила, что её мама в последнее время ни с кем не ругалась. Тех, кто стал свидетелем происшествия просят звонить по номеру +7 953 876-73-63.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию подали заявление о повреждении автомобиля.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства данного происшествия, устанавливаются лица, которые причинили вред данному транспортному средству», — сказали в МВД.