Российско-вьетнамская семья открыла закусочную на Красном проспекте

Шеф-повар и совладелец сети Mr Pho Bo — выходец из Вьетнама
Фото: Стас Соколов / НГС
В июле в Новосибирске начало работать рекордное количество вьетнамских заведений. С начала месяца их открылось уже три, а ещё одно просто не успели доделать и откроют в ближайшие дни.
Последнее по счёту кафе вьетнамской кухни появилось на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской, оно называется Mr Pho Bo. Это уже вторая точка под таким названием, первая открылась также в этом году на Никитина.
Закусочная открыта индивидуальным предпринимателем Светланой Аманбаевой. Как пояснили корреспонденту НГС в заведении, предприятие является, по сути, семейным: за кухню здесь отвечает супруг Светланы — выходец из Вьетнама.
В меню всего семь позиций: два супа Фо (с говядиной за 230 рублей и курятиной за 200 рублей), жареная лапша (с говядиной или курятиной — по одной цене 340 рублей), обжаренные рисовые блинчики с начинками нэмы (75 рублей за штуку) и салаты. Безалкогольные напитки и пиво в заведении тоже вьетнамские.
На прошлой неделе начала работать четвёртая по счёту точка сети Pho — заведение открылось на так называемой «гастрономической улице» во дворе гостиницы «Центральная». Владельцы сети сейчас открывают ещё одну точку — в торговом центре «Амстердам» на станции метро «Студенческая», она должна начать работу уже в конце этой недели.
Ранее, в начале июля, вьетнамское кафе Huong Sen начало работать на улице Фрунзе. Это заведение открыл новосибирский предприниматель, но на кухне здесь также работают вьетнамцы. Меню кафе стандартное: Фо Бо (180 рублей), нэмы (75 рублей) и салаты.
По запросу «вьетнамская кухня» 2ГИС выдаёт в Новосибирске сейчас информацию о 13 заведениях (3 из которых, впрочем, нельзя считать специализированными, вьетнамские блюда там соседствуют с кухней других стран Юго-Восточной Азии). Самая крупная сеть Pho имеет уже пять заведений (одно открывается в ближайшее время), следом идут Kung Pho (3 точки в Новосибирске и по одной — в Москве и Тюмени).