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Еда

Российско-вьетнамская семья открыла закусочную на Красном проспекте

Это уже третье новое вьетнамское кафе, которое открылось в Новосибирске в июле

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Шеф-повар и совладелец сети Mr Pho Bo — выходец из Вьетнама

Фото: Стас Соколов / НГС

В июле в Новосибирске начало работать рекордное количество вьетнамских заведений. С начала месяца их открылось уже три, а ещё одно просто не успели доделать и откроют в ближайшие дни. 

Последнее по счёту кафе вьетнамской кухни появилось на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской, оно называется Mr Pho Bo. Это уже вторая точка под таким названием, первая открылась также в этом году на Никитина.

В новой закусочной Mr Pho Bo порядка 12 посадочных мест

В новой закусочной Mr Pho Bo порядка 12 посадочных мест

Закусочная открыта индивидуальным предпринимателем Светланой Аманбаевой. Как пояснили корреспонденту НГС в заведении, предприятие является, по сути, семейным: за кухню здесь отвечает супруг Светланы — выходец из Вьетнама.

В меню всего семь позиций: два супа Фо (с говядиной за 230 рублей и курятиной за 200 рублей), жареная лапша (с говядиной или курятиной — по одной цене 340 рублей), обжаренные рисовые блинчики с начинками нэмы (75 рублей за штуку) и салаты. Безалкогольные напитки и пиво в заведении тоже вьетнамские.

Суп Фо Га (с курицей) за 200 рублей в кафе Mr Pho Bo

Суп Фо Га (с курицей) за 200 рублей в кафе Mr Pho Bo

На прошлой неделе начала работать четвёртая по счёту точка сети Pho — заведение открылось на так называемой «гастрономической улице» во дворе гостиницы «Центральная». Владельцы сети сейчас открывают ещё одну точку — в торговом центре «Амстердам» на станции метро «Студенческая», она должна начать работу уже в конце этой недели. 

Кафе Huong Sen оформлено в традиционном стиле

Кафе Huong Sen оформлено в традиционном стиле

Ранее, в начале июля, вьетнамское кафе Huong Sen начало работать на улице Фрунзе. Это заведение открыл новосибирский предприниматель, но на кухне здесь также работают вьетнамцы. Меню кафе стандартное: Фо Бо (180 рублей), нэмы (75 рублей) и салаты.

По запросу «вьетнамская кухня» 2ГИС выдаёт в Новосибирске сейчас информацию о 13 заведениях (3 из которых, впрочем, нельзя считать специализированными, вьетнамские блюда там соседствуют с кухней других стран Юго-Восточной Азии). Самая крупная сеть Pho имеет уже пять заведений (одно открывается в ближайшее время), следом идут Kung Pho (3 точки в Новосибирске и по одной — в Москве и Тюмени).

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вьетнамская кухняФаст-фудновые заведения

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КОММЕНТАРИИ (9)

Директор Совхоза
30 июл 2019 в 14:32

Нам Новосибирцам вообще фиолетово что жрать.. пхо..хуо..да хоть последний без соли.

ДДТ шевчук и макаревич
30 июл 2019 в 14:30

боты и тролы в возмущении конечно" ...

Фото пользователя
30 июл 2019 в 14:30

Куриный бульон с луком за 200 гублей? Чьто-то мне подсказывает, чьто во Вьетнаме на ети деньги можно целую куицу купить...