Российско-вьетнамская семья открыла закусочную на Красном проспекте

В июле в Новосибирске начало работать рекордное количество вьетнамских заведений. С начала месяца их открылось уже три, а ещё одно просто не успели доделать и откроют в ближайшие дни.

Последнее по счёту кафе вьетнамской кухни появилось на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской, оно называется Mr Pho Bo. Это уже вторая точка под таким названием, первая открылась также в этом году на Никитина.



В новой закусочной Mr Pho Bo порядка 12 посадочных мест Фото: Стас Соколов / НГС

Закусочная открыта индивидуальным предпринимателем Светланой Аманбаевой. Как пояснили корреспонденту НГС в заведении, предприятие является, по сути, семейным: за кухню здесь отвечает супруг Светланы — выходец из Вьетнама.



В меню всего семь позиций: два супа Фо (с говядиной за 230 рублей и курятиной за 200 рублей), жареная лапша (с говядиной или курятиной — по одной цене 340 рублей), обжаренные рисовые блинчики с начинками нэмы (75 рублей за штуку) и салаты. Безалкогольные напитки и пиво в заведении тоже вьетнамские.



Суп Фо Га (с курицей) за 200 рублей в кафе Mr Pho Bo Фото: Стас Соколов / НГС

На прошлой неделе начала работать четвёртая по счёту точка сети Pho — заведение открылось на так называемой «гастрономической улице» во дворе гостиницы «Центральная». Владельцы сети сейчас открывают ещё одну точку — в торговом центре «Амстердам» на станции метро «Студенческая», она должна начать работу уже в конце этой недели.



Кафе Huong Sen оформлено в традиционном стиле Фото: Стас Соколов