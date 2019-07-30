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Отопительный сезон 2018/2019

Триста домов остались без горячей воды в Новосибирске

Коммунальщики отключили воду из-за ремонта теплотрассы

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Горячую воду на Затулинке отключили на сутки

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Больше 300 домов в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды из-за ремонта теплотрассы.

По данным на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК), в зону отключения попали 305 жилых домов, 37 детских и 5 медицинских учреждений. Также в зоне отключения оказались 50 общественных зданий.

«Отключения горячей воды с 30 (00:00) по 31 июля (до 00:00). Зона отключения — Затулинский жилмассив. Причина отключения: перекладка участка теплотрассы диаметром 1000 мм», — сообщается на сайте СГК.

Недавно стало известно, что новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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30 июл 2019 в 14:00

Мало того что тарифы повышаете , так ещё и по пол лета приходиться сидеть без горячей воды.Но о компенсации в таких случаях вы конечно же умалчиваете,что нельзя сказать о повышении тарифов.

30 июл 2019 в 14:03

А мне иностранные специалисты водонагреватель установили, теперь аварии не страшно. Красота. Толковые ребята!