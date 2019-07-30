Триста домов остались без горячей воды в Новосибирске

Больше 300 домов в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды из-за ремонта теплотрассы.



По данным на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК), в зону отключения попали 305 жилых домов, 37 детских и 5 медицинских учреждений. Также в зоне отключения оказались 50 общественных зданий.



«Отключения горячей воды с 30 (00:00) по 31 июля (до 00:00). Зона отключения — Затулинский жилмассив. Причина отключения: перекладка участка теплотрассы диаметром 1000 мм», — сообщается на сайте СГК.



Недавно стало известно, что новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.

