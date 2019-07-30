Новосибирец нашёл телефон бывшей жены и перевёл себе 126 тысяч рублей с её счета

Новосибирец признал свою вину, но деньги бывшей жене ещё не вернул
Фото: Юлия Шипицина / НГС
Новосибирец тайком перевёл деньги бывшей жены на свой банковский счёт — теперь ему грозит шесть лет тюрьмы.
Как рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Юлия Штанько, 51-летний новосибирец жил со своей бывшей женой в одной квартире. В один из дней он нашёл в квартире телефон экс-супруги и решил украсть у неё деньги.
«Зная о том, что данные о логине и пароле для входа банковского личного кабинета потерпевшая хранит в домашнем компьютере, мужчина нашёл эту информацию и, воспользовавшись ею и сотовым телефоном, на который пришло SMS-сообщение с кодом, осуществил вход в банковскую программу», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Юлия Штанько.
Новосибирец перевёл 126 тысяч рублей на свой банковский счёт. По словам Юлии Штанько, он успел потратить все деньги.
«Денежные средства являлись собственными накоплениями женщины. Мужчина признал свою вину, но деньги ей пока не вернул», — добавила Штанько.
Сейчас мужчину обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальная санкция, которая может грозить обвиняемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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