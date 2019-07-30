Новосибирец нашёл телефон бывшей жены и перевёл себе 126 тысяч рублей с её счета

Новосибирец тайком перевёл деньги бывшей жены на свой банковский счёт — теперь ему грозит шесть лет тюрьмы.

Как рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Юлия Штанько, 51-летний новосибирец жил со своей бывшей женой в одной квартире. В один из дней он нашёл в квартире телефон экс-супруги и решил украсть у неё деньги.

«Зная о том, что данные о логине и пароле для входа банковского личного кабинета потерпевшая хранит в домашнем компьютере, мужчина нашёл эту информацию и, воспользовавшись ею и сотовым телефоном, на который пришло SMS-сообщение с кодом, осуществил вход в банковскую программу», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Юлия Штанько.