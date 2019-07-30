Спасатель залез на третий этаж, чтобы снять с карниза плачущую девочку

«Поступила информация, что жители дома по улице Промышленной <…> наблюдают в окне 3-го этажа маленького ребёнка, который около часа плачет и опасно подходит к краю окна. На стуки в квартиру никто не отзывается. <…> Прибыв на место, спасатели установили раздвижную лестницу, по которой один спасатель и попал в квартиру. Другие спасатели в это время поднялись на 3-й этаж. Оказалось, что дверь на самом деле была не заперта. В квартире была обнаружена девочка 2017 года рождения, а в соседней комнате её отец, который спал на матрасе», — говорится в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели МАСС сняли с подоконника третьего этажа в Дзержинском районе Новосибирска двухлетнюю девочку — её отец спал в соседней комнате.

Как уточнил корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, ребёнок лежал на подоконнике, свесив голову вниз. Как только спасатели приставили к окну лестницу, девочка вернулась в квартиру. Отца ребёнка спасатели разбудили, после чего прочитали ему лекцию о правилах безопасности.

«В связи со случившимся спасатели МАСС напоминают, что оставление детей одних без присмотра взрослых может привести к печальным последствиям. А открытое окно — это огромный риск. Любопытный ребёнок, подставив стул, легко может взобраться на подоконник и свалиться вниз. Поэтому оставляйте окна открытыми только на проветривание. Москитные сетки также не являются безопасными для детей», — напоминают спасатели МАСС.

Накануне в Кировском районе Новосибирска мужчина выпал из окна 5-этажного дома по адресу Ватутина, 49.

