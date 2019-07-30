Наследница Миядзаки: студентка-математик рисует удивительно тёплые картинки на планшете

Ксения учится на математика в НГУ, а цифровым рисованием занимается в свободное время
Фото: Ксения Титова / vk.com/sitnich
19-летняя студентка из Новосибирска Ксения Титова несколько лет занимается рисованием в необычном стиле диджитал-арт — НГС публикует 10 лучших цифровых работ художницы.
«Всё началось, когда я только начинала изучать интернет — увидев красивые картинки, я поняла, что хочу научиться рисовать так же. Тогда я и начала открывать для себя диджитал-арт. Лет в 12 мне подарили графический планшет — с этого момента, можно сказать, и начался мой путь. Училась по большей части сама», — рассказала художница корреспонденту НГС.
Ксения Титова рассказала, что учится в НГУ на математика. Рисованием начала заниматься ещё с глубокого детства, ходила в художественный кружок, а теперь радует своих подписчиков во «ВКонтакте» цифровыми иллюстрациями:
«Я обычно не вкладываю глубоких идей в свои рисунки, но мне очень нравится, когда это пытаются делать другие. <...> Не мне судить о своих работах! Но я стараюсь большое внимание уделять цветам и общему тону работы. Иллюстрация — это моё хобби. Мне нравится рисовать, и я боюсь, если стану заниматься этим профессионально, это превратится для меня в рутину».
В Новосибирске живёт много талантливых людей. Недавно НГС побывал в гостях у создательницы витражей — она собирает удивительные картины из маленьких цветных кусочков стекла.