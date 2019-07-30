Наследница Миядзаки: студентка-математик рисует удивительно тёплые картинки на планшете

«Всё началось, когда я только начинала изучать интернет — увидев красивые картинки, я поняла, что хочу научиться рисовать так же. Тогда я и начала открывать для себя диджитал-арт. Лет в 12 мне подарили графический планшет — с этого момента, можно сказать, и начался мой путь. Училась по большей части сама», — рассказала художница корреспонденту НГС.

На одну иллюстрацию уходит от 6 до 12 часов, в зависимости от проработки деталей, говорит Ксения

Ксения Титова рассказала, что учится в НГУ на математика. Рисованием начала заниматься ещё с глубокого детства, ходила в художественный кружок, а теперь радует своих подписчиков во «ВКонтакте» цифровыми иллюстрациями:



«Я обычно не вкладываю глубоких идей в свои рисунки, но мне очень нравится, когда это пытаются делать другие. <...> Не мне судить о своих работах! Но я стараюсь большое внимание уделять цветам и общему тону работы. Иллюстрация — это моё хобби. Мне нравится рисовать, и я боюсь, если стану заниматься этим профессионально, это превратится для меня в рутину».

