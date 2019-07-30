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Культура
Истории

Наследница Миядзаки: студентка-математик рисует удивительно тёплые картинки на планшете

Публикуем 10 иллюстраций художницы, в которых хочется оказаться главным героем

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Ксения учится на математика в НГУ, а цифровым рисованием занимается в свободное время

Фото: Ксения Титова / vk.com/sitnich

19-летняя студентка из Новосибирска Ксения Титова несколько лет занимается рисованием в необычном стиле диджитал-арт — НГС публикует 10 лучших цифровых работ художницы.

«Всё началось, когда я только начинала изучать интернет — увидев красивые картинки, я поняла, что хочу научиться рисовать так же. Тогда я и начала открывать для себя диджитал-арт. Лет в 12 мне подарили графический планшет — с этого момента, можно сказать, и начался мой путь. Училась по большей части сама», — рассказала художница корреспонденту НГС.

Художница делает рисунки на графическом планшете&nbsp;

Художница делает рисунки на графическом планшете 

На одну иллюстрацию уходит от 6 до 12 часов, в зависимости от проработки деталей, говорит Ксения&nbsp;

На одну иллюстрацию уходит от 6 до 12 часов, в зависимости от проработки деталей, говорит Ксения 

Главное в иллюстрациях Ксении — уютные тона, которые делают их атмосферными&nbsp;

Главное в иллюстрациях Ксении — уютные тона, которые делают их атмосферными 

Вдохновляют на рисунки Ксению фильмы, мультсериалы и работы других художников, которые занимаются цифровым искусством&nbsp;

Вдохновляют на рисунки Ксению фильмы, мультсериалы и работы других художников, которые занимаются цифровым искусством 

Ксения Титова рассказала, что учится в НГУ на математика. Рисованием начала заниматься ещё с глубокого детства, ходила в художественный кружок, а теперь радует своих подписчиков во «ВКонтакте» цифровыми иллюстрациями: 

«Я обычно не вкладываю глубоких идей в свои рисунки, но мне очень нравится, когда это пытаются делать другие. <...> Не мне судить о своих работах! Но я стараюсь большое внимание уделять цветам и общему тону работы. Иллюстрация — это моё хобби. Мне нравится рисовать, и я боюсь, если стану заниматься этим профессионально, это превратится для меня в рутину».

Стиль, в котором рисует Ксения, — диджитал-арт (цифровое искусство)&nbsp;

Стиль, в котором рисует Ксения, — диджитал-арт (цифровое искусство) 

Художница выкладывает свои работы в своей группе «ВКонтакте», сейчас у неё больше 400 подписчиков<br>

Художница выкладывает свои работы в своей группе «ВКонтакте», сейчас у неё больше 400 подписчиков

Иллюстрации Ксении похожи на кадры из анимационных фильмов, но, по словам художницы, она любит, когда зрители сами придумывают к ним сюжет&nbsp;

Иллюстрации Ксении похожи на кадры из анимационных фильмов, но, по словам художницы, она любит, когда зрители сами придумывают к ним сюжет 

Обычно главными персонажами её работ становятся люди, но иногда и животные в необычных образах&nbsp;

Обычно главными персонажами её работ становятся люди, но иногда и животные в необычных образах 

Художница совмещает учёбу со своим хобби. Она боится, что, если перенесёт его в профессиональную среду, иллюстрация станет для неё рутиной

Художница совмещает учёбу со своим хобби. Она боится, что, если перенесёт его в профессиональную среду, иллюстрация станет для неё рутиной

В Новосибирске живёт много талантливых людей. Недавно НГС побывал в гостях у создательницы витражей — она собирает удивительные картины из маленьких цветных кусочков стекла.

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КОММЕНТАРИИ (44)

Сибиряк
30 июл 2019 в 14:51

Обалденно, как в мультике

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30 июл 2019 в 14:50

Ксения, картины супер. А НГУ - единственный университет в НСО. ММФ - достойно:)

30 июл 2019 в 14:56

Действительно красиво и необычно. Талант явно присутствует у автора.