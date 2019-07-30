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«Я накрыла собой детей»: сибирячка с тремя детьми потеряла мужа в ДТП под Новосибирском

«Хонда» перевернулась на дороге. Выжившая мать детей не скрывает, что «все маленько выпили»

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Оказалось, что водитель иномарки был лишён прав

Фото: группа пропаганды ГИБДД

Вечером в понедельник, 29 июля, в селе Завьялово в Искитимском районе Новосибирской области перевернулась «Хонда Аккорд» — в аварии погиб водитель иномарки, трое его маленьких детей получили травмы. Среди пострадавших ещё один взрослый пассажир.

Как рассказала корреспонденту НГС супруга погибшего водителя Олеся, иномарку занесло на дороге, а потом она опрокинулась.

Кроме детей, пострадал ещё один пассажир «Аккорда» (на фото — в центре)

Кроме детей, пострадал ещё один пассажир «Аккорда» (на фото — в центре)

«Мы вместе все были в машине. Мы ехали с речки. Нас занесло, и мы перевернулись. Все дети живы, я жива. Накрыла собой детей. Все маленько выпили», — рассказала корреспонденту НГС супруга погибшего водителя и мать пострадавших детей Олеся.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском

По словам выжившей сибирячки, машину занесло, после чего она перевернулась

По словам выжившей сибирячки, машину занесло, после чего она перевернулась

«Водитель 1986 года рождения, лишённый права управления автомобилем, на автомобиле "Хонда Аккорд" двигался по улице Лесной переулок в селе Завьялово в сторону улицы Совхозной. Вблизи дома № 4 он совершил опрокидывание на правый бруствер по ходу движения», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области.

По информации Госавтоинспекции, водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте. В аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки, у которого врачи диагностировали сотрясение головного мозга и резаные раны правой кисти. Кроме этого, в аварии травмы получили трое детей. В ГИБДД добавили, что погибший водитель иномарки был лишён прав. 

В аварии погиб 32-летний водитель «Хонды»

В аварии погиб 32-летний водитель «Хонды»

В детском саду, который посещали двое старших детей, попавшую в ДТП семью назвали нормальной — никаких замечаний в их адрес не поступало.

Утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар.

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КОММЕНТАРИИ (165)

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30 июл 2019 в 12:00

Естественный отбор в действии. Человека уже лишили прав, и он все равно продолжал гонять синим. Еще и с семьей. Скажите спасибо что никого с собой не прихватил. Да и мамаша видимо не далеко ушла по уровню развития.

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30 июл 2019 в 11:58

Естественный отбор! Мать куда смотрела, когда садилась в машину с детьми?? Скорей всего такое было не единожды, вот и результат.

баба Яга
30 июл 2019 в 12:00

Что значит, все немного выпили? Дети тоже пили? И от чего она накрыла собой детей? Там что, снаряды рвались?