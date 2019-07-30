«Я накрыла собой детей»: сибирячка с тремя детьми потеряла мужа в ДТП под Новосибирском

Вечером в понедельник, 29 июля, в селе Завьялово в Искитимском районе Новосибирской области перевернулась «Хонда Аккорд» — в аварии погиб водитель иномарки, трое его маленьких детей получили травмы. Среди пострадавших ещё один взрослый пассажир. Как рассказала корреспонденту НГС супруга погибшего водителя Олеся, иномарку занесло на дороге, а потом она опрокинулась.

Кроме детей, пострадал ещё один пассажир «Аккорда» (на фото — в центре) Фото: группа пропаганды ГИБДД

«Мы вместе все были в машине. Мы ехали с речки. Нас занесло, и мы перевернулись. Все дети живы, я жива. Накрыла собой детей. Все маленько выпили», — рассказала корреспонденту НГС супруга погибшего водителя и мать пострадавших детей Олеся.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском.

По словам выжившей сибирячки, машину занесло, после чего она перевернулась Фото: группа пропаганды ГИБДД

«Водитель 1986 года рождения, лишённый права управления автомобилем, на автомобиле "Хонда Аккорд" двигался по улице Лесной переулок в селе Завьялово в сторону улицы Совхозной. Вблизи дома № 4 он совершил опрокидывание на правый бруствер по ходу движения», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области. По информации Госавтоинспекции, водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте. В аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки, у которого врачи диагностировали сотрясение головного мозга и резаные раны правой кисти. Кроме этого, в аварии травмы получили трое детей. В ГИБДД добавили, что погибший водитель иномарки был лишён прав.



В аварии погиб 32-летний водитель «Хонды» Фото: группа пропаганды ГИБДД