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Культура

На набережной Оби расставили лодки для цветов и селфи

Идею с клумбами в виде лодок создатели парка подсмотрели в Европе

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Кроме лодок на Михайловской набережной появились дорожки, мощёные крупным камнем 

Фото: Анна Терешкова / facebook.com/anna.tereshkova.14

На Михайловской набережной Новосибирска поставили лодки — скоро в них появятся цветы.

«В лодках будут находиться растения, к ним будет подход, это будет такая фотозона, в том числе на Михайловской набережной. У нас три или четыре будет различных лодки, и цветы будут высаживаться нашими дендрологами», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Лодки размещают на набережной по дизайн-проекту, прежде похожие лодки архитекторы видели в одном из европейских парков.

По словам Анны Терешковой, лодки городу подарила ассоциация строителей Новосибирска к празднику Дня строителя. Композицию презентуют 8 августа.

В середине июля в Дзержинском районе Новосибирска пропала клумба с цветами, разбитая внутри капота старого советского автомобиля.

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