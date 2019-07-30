На набережной Оби расставили лодки для цветов и селфи

На Михайловской набережной Новосибирска поставили лодки — скоро в них появятся цветы.

«В лодках будут находиться растения, к ним будет подход, это будет такая фотозона, в том числе на Михайловской набережной. У нас три или четыре будет различных лодки, и цветы будут высаживаться нашими дендрологами», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Лодки размещают на набережной по дизайн-проекту, прежде похожие лодки архитекторы видели в одном из европейских парков.