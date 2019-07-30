На набережной Оби расставили лодки для цветов и селфи

Кроме лодок на Михайловской набережной появились дорожки, мощёные крупным камнем
Фото: Анна Терешкова / facebook.com/anna.tereshkova.14
На Михайловской набережной Новосибирска поставили лодки — скоро в них появятся цветы.
«В лодках будут находиться растения, к ним будет подход, это будет такая фотозона, в том числе на Михайловской набережной. У нас три или четыре будет различных лодки, и цветы будут высаживаться нашими дендрологами», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.
Лодки размещают на набережной по дизайн-проекту, прежде похожие лодки архитекторы видели в одном из европейских парков.
По словам Анны Терешковой, лодки городу подарила ассоциация строителей Новосибирска к празднику Дня строителя. Композицию презентуют 8 августа.
В середине июля в Дзержинском районе Новосибирска пропала клумба с цветами, разбитая внутри капота старого советского автомобиля.