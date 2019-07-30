«Мекка для инстаграмов»: Слава Степанов съездил в самый древний город Узбекистана

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки города эпохи Тамерлана — красивые фотографии Самарканда он сделал в мае 2019 года. Фотограф опубликовал снимки в своих социальных сетях утром 30 июля. «Есть много городов, которые известны по архитектуре. Но Самарканд — это "Мекка для инстаграмов". Куда не наведешь телефон везде очень инстаграмные ракурсы, фактуры, текстуры. Туда люди многие ездят, чтобы пополнить свой "Инстаграм"», - рассказал корреспонденту НГС фотограф Слава Степанов.

Самарканд — третий по величине город в Узбекистане Фото: Слава Степанов

«Был я там тогда же, когда снимал Ташкент — в мае. Текстура и архитектура запомнились больше всего. Какое-то конкретное место выделить я не могу, у меня была плотная и насыщенная поездка, ни минуты отдыха. Наверное, доминанта — это площадь Регистан. Наибольшее впечатление на меня она произвела вечером, при специальном освещении. В России такого нет. <…> Плюс ко всему это история», — говорит Степанов.

Самарканд — один из древнейших городов мира, иногда его называют ровесником первых Олимпийских игр Фото: Слава Степанов

Фотограф рассказал, что Самарканд — это «Мекка для инстаграмщиков» Фото: Слава Степанов

По его словам, буквально посреди обычной, современной застройки Самарканда находится исторический центр, который ни на что не похож.



В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана Фото: Слава Степанов

«Это совершенно обычный город. Едешь по нему, едешь и тут резко начинается исторический центр, который совершенно ни на что не похож. Просто посреди типичной застройки это оазис, с высоты это точно заметно. Мне Самарканд достался не таким забитым туристами, а аутентичным: удалось и побродить, и походить по дворам и базару. Самарканд стал известной точкой по той же причине, что и Новосибирск — он был серединой Шелкового пути, перевалочным пунктом. Как и Новосибирск», — добавил Слава Степанов.

