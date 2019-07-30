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Страна и мир

«Мекка для инстаграмов»: Слава Степанов съездил в самый древний город Узбекистана

Фотограф опубликовал фотоснимки в социальных сетях

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История Самарканда насчитывает больше 2500 лет

Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки города эпохи Тамерлана — красивые фотографии Самарканда он сделал в мае 2019 года.

Фотограф опубликовал снимки в своих социальных сетях утром 30 июля.

«Есть много городов, которые известны по архитектуре. Но Самарканд — это "Мекка для инстаграмов". Куда не наведешь телефон везде очень инстаграмные ракурсы, фактуры, текстуры. Туда люди многие ездят, чтобы пополнить свой "Инстаграм"», - рассказал корреспонденту НГС фотограф Слава Степанов.

Самарканд — третий по величине город в Узбекистане

Самарканд — третий по величине город в Узбекистане

«Был я там тогда же, когда снимал Ташкент — в мае. Текстура и архитектура запомнились больше всего. Какое-то конкретное место выделить я не могу, у меня была плотная и насыщенная поездка, ни минуты отдыха. Наверное, доминанта — это площадь Регистан. Наибольшее впечатление на меня она произвела вечером, при специальном освещении. В России такого нет. <…> Плюс ко всему это история», — говорит Степанов.

Самарканд — один из древнейших городов мира, иногда его называют ровесником первых Олимпийских игр

Самарканд — один из древнейших городов мира, иногда его называют ровесником первых Олимпийских игр

Фотограф рассказал, что Самарканд — это «Мекка для инстаграмщиков»

Фотограф рассказал, что Самарканд — это «Мекка для инстаграмщиков»

По его словам, буквально посреди обычной, современной застройки Самарканда находится исторический центр, который ни на что не похож. 

В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана

В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана

«Это совершенно обычный город. Едешь по нему, едешь и тут резко начинается исторический центр, который совершенно ни на что не похож. Просто посреди типичной застройки это оазис, с высоты это точно заметно. Мне Самарканд достался не таким забитым туристами, а аутентичным: удалось и побродить, и походить по дворам и базару. Самарканд стал известной точкой по той же причине, что и Новосибирск — он был серединой Шелкового пути, перевалочным пунктом. Как и Новосибирск», — добавил Слава Степанов. 

Недавно Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге — это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».

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КОММЕНТАРИИ (12)

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30 июл 2019 в 10:18

Очень красиво:))А у нас посреди типичной застройки только очередная точечная застройка.одни «лабиринты» кругом-с которых трудно выбраться ,чтобы всем наконец-то выехать в существующей дорожной развязке..

Фото пользователя
30 июл 2019 в 10:25

Ну от и чоу мои камменты удалять? Ну там действительно была Персия древняя, до Казахстана - а в Казахстване были славянские племена, а в Персии грили на древнеарамейском, и во времена библейских рассказов быль джинны и демоны, войска ада и рая воевали, были специальные монеты, посуда, вера - жертвоприношение, т.к. зависели люди от дУхов.... Мине нра ткая тема.....

Фото пользователя
30 июл 2019 в 10:17

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