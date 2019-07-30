«Хонда» перевернулась под Новосибирском: три ребенка пострадали, один человек погиб

32-летний водитель «Хонды» скончался на месте
Фото: Группа пропаганды ГИБДД
Вечером 29 июля в Искитимском районе Новосибирской области перевернулась «Хонда Аккорд». В результате аварии один человек погиб, трое детей и один взрослый получили травмы
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском.
«Водитель 1986 года рождения, лишённый права управления автомобилем, на автомобиле "Хонда Аккорд" двигался по улице Лесной переулок в селе Завьялово в сторону улицы Совхозной. Вблизи дома № 4 он совершил опрокидывание на правый бруствер по ходу движения», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области.
По информации Госавтоинспекции, водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте. В аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки, у которого врачи диагностировали сотрясение головного мозга и резаные раны правой кисти. Кроме этого, в аварии травмы получили трое детей.
«Мальчик 2018 года рождения, мальчик 2016 года и девочка 2013 года рождения получили сотрясения головного мозга. Все три ребёнка с одной фамилией — такой же, как у погибшего водителя», — добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар.