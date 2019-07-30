30 июля вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.52
eur 70.64
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.52
eur 70.64

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

«Хонда» перевернулась под Новосибирском: три ребенка пострадали, один человек погиб

У водителя «Хонды» не было прав

Поделиться

6 036
27 Обсудить

32-летний водитель «Хонды» скончался на месте

Фото: Группа пропаганды ГИБДД

Вечером 29 июля в Искитимском районе Новосибирской области перевернулась «Хонда Аккорд». В результате аварии один человек погиб, трое детей и один взрослый получили травмы

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском.

«Водитель 1986 года рождения, лишённый права управления автомобилем, на автомобиле "Хонда Аккорд" двигался по улице Лесной переулок в селе Завьялово в сторону улицы Совхозной. Вблизи дома № 4 он совершил опрокидывание на правый бруствер по ходу движения», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области.

По информации Госавтоинспекции, водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте. В аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки, у которого врачи диагностировали сотрясение головного мозга и резаные раны правой кисти. Кроме этого, в аварии травмы получили трое детей.

«Мальчик 2018 года рождения, мальчик 2016 года и девочка 2013 года рождения получили сотрясения головного мозга. Все три ребёнка с одной фамилией — такой же, как у погибшего водителя», — добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПдети пострадали в аварии

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (27)

av-tar
30 июл 2019 в 09:18

вот таких женщины любят, горячий резкий дерзкий, не жил а горел

Фото пользователя
30 июл 2019 в 09:04

Вот тебе и папа. Детей родил, угробил их, сам погиб. Сочувствие всем близким. Дети не виноваты перед своими родителями и защититься не в силах.

Гость
30 июл 2019 в 09:32

И поэтому вопрос: на что влияет лишение прав в нашей стране? Нет прав, спокойно сел за руль и ушатался или других ушатал. Гаишников последний месяц вообще не вижу.