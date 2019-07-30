«Хонда» перевернулась под Новосибирском: три ребенка пострадали, один человек погиб

Вечером 29 июля в Искитимском районе Новосибирской области перевернулась «Хонда Аккорд». В результате аварии один человек погиб, трое детей и один взрослый получили травмы

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 19:35 в селе Завьялово под Новосибирском.

«Водитель 1986 года рождения, лишённый права управления автомобилем, на автомобиле "Хонда Аккорд" двигался по улице Лесной переулок в селе Завьялово в сторону улицы Совхозной. Вблизи дома № 4 он совершил опрокидывание на правый бруствер по ходу движения», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области.