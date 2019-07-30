Стало легче дышать: в Новосибирске уровень загрязнения воздуха стал ниже

Впервые за последнюю неделю воздух в Новосибирске стал чистым и безвредным
Фото: Александр Ощепков / НГС
Утром 30 июля экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске нормальный уровень загрязнённости воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с концом прошлой недели, когда в воздухе оставались опасные аэрозоли от лесных пожаров.
Около 7:10 уровень загрязнения воздуха составлял 4 балла из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как требующий осмотрительности.
«30 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Уровень загрязнения воздуха заметно сократился по сравнению с прошлой неделей, когда Новосибирск задыхался от дыма лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентрации нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.
По данным сервиса, утром 30 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 35–65 микрограммов на кубический метр.
К выходным к городу подошёл холодный фронт с ветрами, которые сместили смог от Новосибирска на восток, в сторону Красноярского края.
На прошлой неделе Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно.
А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.
Из-за смога над городом в Новосибирске сократилось количество мошкары. Эксперты рассказали, что дым от лесных пожаров заблокировал нервную систему насекомых.