Стало легче дышать: в Новосибирске уровень загрязнения воздуха стал ниже

Впервые за последнюю неделю воздух в Новосибирске стал чистым и безвредным

Утром 30 июля экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске нормальный уровень загрязнённости воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с концом прошлой недели, когда в воздухе оставались опасные аэрозоли от лесных пожаров. Около 7:10 уровень загрязнения воздуха составлял 4 балла из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как требующий осмотрительности. «30 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Уровень загрязнения воздуха заметно сократился по сравнению с прошлой неделей, когда Новосибирск задыхался от дыма лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.



Сейчас уровень загрязнения держится на отметке в 4 балла из 10. На прошлой неделе из-за дыма лесных пожаров в соседних регионах уровень загрязнения воздуха оценивался в 8 баллов и считался вредным Фото: cityair.io

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентрации нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.

Опасные аэрозоли ушли от Новосибирска на восток. Сейчас их наибольшая концентрация регистрируется в Иркутской области Фото: windy.com

По данным сервиса, утром 30 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 35–65 микрограммов на кубический метр.

К выходным к городу подошёл холодный фронт с ветрами, которые сместили смог от Новосибирска на восток, в сторону Красноярского края. На прошлой неделе Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно.

