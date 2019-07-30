30 июля вторник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 63.52
eur 70.64
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 63.52
eur 70.64

Все новости

Все новости
Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Стало легче дышать: в Новосибирске уровень загрязнения воздуха стал ниже

Сегодня общий уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске пониженный

Поделиться

553
5 Обсудить

Впервые за последнюю неделю воздух в Новосибирске стал чистым и безвредным

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 30 июля экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске нормальный уровень загрязнённости воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с концом прошлой недели, когда в воздухе оставались опасные аэрозоли от лесных пожаров.

Около 7:10 уровень загрязнения воздуха составлял 4 балла из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как требующий осмотрительности.

«30 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Уровень загрязнения воздуха заметно сократился по сравнению с прошлой неделей, когда Новосибирск задыхался от дыма лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Сейчас уровень загрязнения держится на отметке в 4 балла из 10. На прошлой неделе из-за дыма лесных пожаров в соседних регионах уровень загрязнения воздуха оценивался в 8 баллов и считался вредным

Сейчас уровень загрязнения держится на отметке в 4 балла из 10. На прошлой неделе из-за дыма лесных пожаров в соседних регионах уровень загрязнения воздуха оценивался в 8 баллов и считался вредным

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентрации нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.

Опасные аэрозоли ушли от Новосибирска на восток. Сейчас их наибольшая концентрация регистрируется в Иркутской области

Фото: windy.com

По данным сервиса, утром 30 июля уровень содержания PM2.5 находился на отметке 35–65 микрограммов на кубический метр.

К выходным к городу подошёл холодный фронт с ветрами, которые сместили смог от Новосибирска на восток, в сторону Красноярского края.

На прошлой неделе Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Несмотря на это, власти Красноярского края сообщили, что тушить лесные пожары экономически невыгодно.

А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

Из-за смога над городом в Новосибирске сократилось количество мошкары. Эксперты рассказали, что дым от лесных пожаров заблокировал нервную систему насекомых.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экологиячистый воздух

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

30 июл 2019 в 07:57

с Казахстана надуло чистый воздух. пожар не закончился. сегодня опять 4 балла по городу загрязнение воздуха, - "требует осмотрительности". циклон на запад уйдет, ветер поменяется и снова в дыму будем сидеть.

Фото пользователя
30 июл 2019 в 07:55

Хватит трепатся... Уже все забыли про этот смог и дымку...

Фото пользователя
30 июл 2019 в 07:44

НГС очнулся. Ещё с субботы стало легче дышать