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Экономика

Аналитики: новосибирские пиарщики зарабатывают больше, чем хотят

За год зарплата PR-специалистов в Новосибирске выросла на 10,3% процента

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В Новосибирске заработная плата пиарщиков в среднем составляет 33 200 рублей

Фото: архив НГС

Портал «Avito Работа» подготовил исследование зарплат PR-специалистов по всей стране. В Новосибирске заработная плата пиарщиков в среднем составляет 33 200 рублей. При этом сами специалисты оценивают себя на 16,3% ниже рынка и хотят получать 27 800 рублей в месяц.

В целом по стране зарплаты специалистов по связям с общественностью повысились за год на 3,5%, а в Новосибирске они выросли на 10,3% за год. Новосибирск расположился на 4 месте по зарплатам работников сферы PR.

Больше всего получают пиарщики в Москве — 49 600 рублей, на втором месте Санкт-Петербург — там средняя зарплата PR-специалистов составляет 40 300 рублей, затем идет Краснодар — 33 400 рублей.

Из сибирских городов в рейтинг попал Красноярск (11 место) — там специалисты по связям с общественностью получают в среднем 29 400 рублей, Барнаул (20 место) — 24 900 рублей и Омск (21 место) — 24 800 рублей.

На прошлой неделе Новосибирск попал в список городов, в которых живут самые трудолюбивые россияне. Такими оказались результаты опроса, который проводило аналитическое агентство «ТурСтат».

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