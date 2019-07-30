Аналитики: новосибирские пиарщики зарабатывают больше, чем хотят

Портал «Avito Работа» подготовил исследование зарплат PR-специалистов по всей стране. В Новосибирске заработная плата пиарщиков в среднем составляет 33 200 рублей. При этом сами специалисты оценивают себя на 16,3% ниже рынка и хотят получать 27 800 рублей в месяц.



В целом по стране зарплаты специалистов по связям с общественностью повысились за год на 3,5%, а в Новосибирске они выросли на 10,3% за год. Новосибирск расположился на 4 месте по зарплатам работников сферы PR.



Больше всего получают пиарщики в Москве — 49 600 рублей, на втором месте Санкт-Петербург — там средняя зарплата PR-специалистов составляет 40 300 рублей, затем идет Краснодар — 33 400 рублей.