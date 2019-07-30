Аналитики: новосибирские пиарщики зарабатывают больше, чем хотят

В Новосибирске заработная плата пиарщиков в среднем составляет 33 200 рублей
Фото: архив НГС
Портал «Avito Работа» подготовил исследование зарплат PR-специалистов по всей стране. В Новосибирске заработная плата пиарщиков в среднем составляет 33 200 рублей. При этом сами специалисты оценивают себя на 16,3% ниже рынка и хотят получать 27 800 рублей в месяц.
В целом по стране зарплаты специалистов по связям с общественностью повысились за год на 3,5%, а в Новосибирске они выросли на 10,3% за год. Новосибирск расположился на 4 месте по зарплатам работников сферы PR.
Больше всего получают пиарщики в Москве — 49 600 рублей, на втором месте Санкт-Петербург — там средняя зарплата PR-специалистов составляет 40 300 рублей, затем идет Краснодар — 33 400 рублей.
Из сибирских городов в рейтинг попал Красноярск (11 место) — там специалисты по связям с общественностью получают в среднем 29 400 рублей, Барнаул (20 место) — 24 900 рублей и Омск (21 место) — 24 800 рублей.
На прошлой неделе Новосибирск попал в список городов, в которых живут самые трудолюбивые россияне. Такими оказались результаты опроса, который проводило аналитическое агентство «ТурСтат».