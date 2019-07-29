Мужчина выпал из окна в Кировском районе

29 июля в Кировском районе Новосибирска мужчина выпал из окна 5-этажного дома по адресу Ватутина, 49. По информации из соцсетей, он сразу погиб.

В соцсетях также сообщается, что мужчина выпал с пятого этажа. По словам соседа погибшего, Андрея Положенцева, мужчина выпал около 19 часов вечера:

«Он в соседнем подъезде жил, говорят, что 1995 года рождения. Я слышал, как упал он, а вышел, он уже лежал. Скорая, полиция были», — рассказал Полеженцев. Парень добавил, что на момент написания новости тело мужчины всё ещё лежало во дворе дома.

