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Город

Мужчина выпал из окна в Кировском районе

По словам очевидцев, погибший выпал с последнего этажа

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Мужчина выпал из окна около 19 часов вечера

Фото: архив НГС

29 июля в Кировском районе Новосибирска мужчина выпал из окна 5-этажного дома по адресу Ватутина, 49. По информации из соцсетей, он сразу погиб. 

В соцсетях также сообщается, что мужчина выпал с пятого этажа. По словам соседа погибшего, Андрея Положенцева, мужчина выпал около 19 часов вечера: 

«Он в соседнем подъезде жил, говорят, что 1995 года рождения. Я слышал, как упал он, а вышел, он уже лежал. Скорая, полиция были», — рассказал Полеженцев. Парень добавил, что на момент написания новости тело мужчины всё ещё лежало во дворе дома. 

Неделю назад на Танковой, 6 после ссоры с родными мужчина выпал из окна третьего этажа. По словам соседки, в день происшествия семья выпивала и громко ругалась: 

«Всю пятницу у них был скандал — посуду били, колошматили, в итоге в 21:20 он вышел с балкона. Мать даже не выглянула в окно от того, что сын у неё выпал <...> На вопрос врачей, сколько выпил, [он] ответил, что минимум полтора литра водки», — рассказала тогда соседка, представившаяся Татьяной.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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29 июл 2019 в 23:33

Это был протест, в знак того, что в Москве не пустили на выборы либералов

Фото пользователя
29 июл 2019 в 23:28

Окна мыл. Не иначе

Фото пользователя
29 июл 2019 в 23:26

Всегда выпадают с последнего этажа.