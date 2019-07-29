Ребенок и подросток пострадали в аварии на Большевистской

Вечером 29 июля на на улице Большевистской, 171, около магазина «Лента», столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и хэтчбек Mazda Verisa.

«Я двигался в сторону Речного вокзала, в крайнем левом ряду. В среднем ряду работали дорожные рабочие. Чуть дальше в правом ряду притормозил КамАЗ. "Мазда" резко выскочила перед ним, со двора, пересекла двойную сплошную и ударила "Прадо". Его начало переворачивать. В этот момент я проезжал мимо. Ещё бы чуть-чуть, и он бы перевернулся на меня. Со мной ехали ребята из ОМОНа. Мы остановились и побежали ставить "Прадо" на колёса. В "Мазде" была девушка одна. В "Прадо" девушка и двое детей», — рассказал очевидец аварии, таксист Владимир Гришков.

