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Ребенок и подросток пострадали в аварии на Большевистской

Сейчас они в больнице

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В Toyota ехали двое детей

Фото: АСТ-54

Вечером 29 июля на на улице Большевистской, 171, около магазина «Лента», столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и хэтчбек Mazda Verisa. 

«Я двигался в сторону Речного вокзала, в крайнем левом ряду. В среднем ряду работали дорожные рабочие. Чуть дальше в правом ряду притормозил КамАЗ. "Мазда" резко выскочила перед ним, со двора, пересекла двойную сплошную и ударила "Прадо". Его начало переворачивать. В этот момент я проезжал мимо. Ещё бы чуть-чуть, и он бы перевернулся на меня. Со мной ехали ребята из ОМОНа. Мы остановились и побежали ставить "Прадо" на колёса. В "Мазде" была девушка одна. В "Прадо" девушка и двое детей», — рассказал очевидец аварии, таксист Владимир Гришков. 

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков, 

в аварии пострадали 10-летний ребенок и 18-летний подросток. Сейчас оба в больнице.

инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков

Видео Марии Таболы

Вечером 26 июля под Новосибирском автобус наехал на дорожное ограждение и повис на нем. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

29 июл 2019 в 20:52

Зашибись ездят! Просто огонь! Продолжайте в том же духе! Молодцы!

Фото пользователя
29 июл 2019 в 20:56

Опять правый руль?

Греча
29 июл 2019 в 20:52

Тетенька на мазде подбила тетеньку на прадо?