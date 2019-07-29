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Дороги и транспорт

В мэрии объяснили, зачем на колее нарисовали волнистую разметку

Необычная разметка появилась на улице Есенина

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Власти уверяют, что разметку нарисовали для безопасности

Фото: читательница НГС

В мэрии Новосибирска объяснили, зачем дорожные рабочие сделали разметку прямо поверх колеи на улице Есенина в Дзержинском районе — власти уверяют, что её нарисовали для безопасности.

Необычную разметку обнаружила читательница НГС Наталья у остановки «Национальная» между домами на улице Есенина, 12 и Есенина, 29. Тогда начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк пообещал, что управление разберётся в ситуации.

В ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что дорогу на Есенина пока не собираются ремонтировать, а потому было принято решение сделать движение по ней более безопасным. 

«Проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки в районе остановки общественного транспорта "Национальная" по улице Есенина обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения», — уточняют в ответе.

При этом в департаменте замечают, что у них нет точных данных о том, когда улицу Есенина будут ремонтировать.

«Возможность ремонта указанного участка улицы Есенина будет рассмотрена при формировании планов на 2020 год после определения соответствующих лимитов финансирования», — говорится в ответе.

10 июля НГС опубликовал фоторепортаж, для которого наши корреспонденты проехали по основным улицам города и замерили колеи на них. В районе пересечения улиц Кропоткина и Ипподромской корреспонденты НГС обнаружили колею глубиной 90 мм, а после перекрёстка улицы Блюхера с улицей Ватутина — самую глубокую — 100 мм.

После репортажа в мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Саша
29 июл 2019 в 19:34

Для безопасности мэрия говорит? Ахаха, для безопасности надо колею срочно убирать! На дорогах реально страшно ездить - колея и ямы как после бомбежки. Позор Локтю