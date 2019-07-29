В мэрии объяснили, зачем на колее нарисовали волнистую разметку

В мэрии Новосибирска объяснили, зачем дорожные рабочие сделали разметку прямо поверх колеи на улице Есенина в Дзержинском районе — власти уверяют, что её нарисовали для безопасности.

Необычную разметку обнаружила читательница НГС Наталья у остановки «Национальная» между домами на улице Есенина, 12 и Есенина, 29. Тогда начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк пообещал, что управление разберётся в ситуации.

В ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что дорогу на Есенина пока не собираются ремонтировать, а потому было принято решение сделать движение по ней более безопасным.