В Новосибирск привезли джип «Сузуки» с рамой и мостами за 1,3 миллиона

Это настоящий внедорожник с рамой, неразрезными мостами, жёстко подключаемым полным приводом, раздаточной коробкой, понижающей передачей. Его размеры — 3480 мм длины, 1645 мм ширины, клиренс составляет 21 сантиметр. В Новосибирске машины уже есть, известны и цены.

Компания Suzuki раскрыла комплектации и цены маленького внедорожника Jimny, который выходит на отечественный рынок в новом поколении.

«Старт цен на автомобили Suzuki Jimny 2019 года — от 1 375 000 рублей до 1 616 990 рублей, здесь уже нужно смотреть на комплектацию, автомат или механика», — рассказали в новосибирском дилерском центре «Автомир Suzuki».

Jimny в базовой версии оснащён системой помощи на подъёме и спуске, функцией экстренного торможения, системой курсовой устойчивости. Двигатель 1,5-литровый атмосферный мощностью 102 л. с. Коробка передач — 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый гидроавтомат. В топовых комплектациях добавляются кожаный мультируль, климат-контроль, сенсорная мультимедийная система.

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