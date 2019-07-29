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Авто

В Новосибирск привезли джип «Сузуки» с рамой и мостами за 1,3 миллиона

Новый Suzuki Jimny стоит от 1,3 миллиона рублей

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Suzuki Jimny — настоящий внедорожник на раме

Фото: Suzuki

Компания Suzuki раскрыла комплектации и цены маленького внедорожника Jimny, который выходит на отечественный рынок в новом поколении. 

Это настоящий внедорожник с рамой, неразрезными мостами, жёстко подключаемым полным приводом, раздаточной коробкой, понижающей передачей. Его размеры — 3480 мм длины, 1645 мм ширины, клиренс составляет 21 сантиметр. В Новосибирске машины уже есть, известны и цены. 

Преодолевать бездорожье помогают полный привод, понижающая передача и клиренс 21 см

Преодолевать бездорожье помогают полный привод, понижающая передача и клиренс 21 см

«Старт цен на автомобили Suzuki Jimny 2019 года — от 1 375 000 рублей до 1 616 990 рублей, здесь уже нужно смотреть на комплектацию, автомат или механика», — рассказали в новосибирском дилерском центре «Автомир Suzuki». 

Автомобиль оснащается механической КП или автоматом

Автомобиль оснащается механической КП или автоматом

Jimny в базовой версии оснащён системой помощи на подъёме и спуске, функцией экстренного торможения, системой курсовой устойчивости. Двигатель 1,5-литровый атмосферный мощностью 102 л. с. Коробка передач — 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый гидроавтомат. В топовых комплектациях добавляются кожаный мультируль, климат-контроль, сенсорная мультимедийная система. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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29 июл 2019 в 19:08

Прикольный малыш снаружи, но 100л.с и что с ними делать если это джип, ну если только по городу «прогуливаться». Передок слизан с другой машины,задок похож на Патриот,внутри квадратная донельзя, уюта нет.

С той стороны
29 июл 2019 в 19:04

Убийца патриота на автомате.

29 июл 2019 в 18:58

Последний из могикан. Рама, мосты, понижайка, жёсткое подключение передка... Таких немного осталось.