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Недвижимость

Застройщик начал сносить детский сад во дворах на Богдана Хмельницкого

В компании уверяют, что сад снесли по распоряжению мэрии

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В субботу утром жители обнаружили у детского садика строительную технику

Фото: Александр Ощепков / НГС 

В Калининском районе Новосибирска начали сносить здание старого детского садика — заказчиком выступила компания «СДС-Финанс», которая строит в Новосибирске жилой комплекс «Венеция-2».

О сносе старого здания детского сада на улице Народной, 59 в Калининском районе города стало известно накануне. Об этом корреспонденту НГС рассказал один из участников движения «Защитим Богданку!».

«Начались работы по сносу дома. Там работает техника, стоят самосвалы для вывоза, очевидно, строительного мусора. Вызывали полицию, но она так и не приехала. Очень хочется взглянуть на какие-нибудь документы по поводу производства работ», — написал он.

Здание сносят по заказу «СДС-Финанс», компания строит дома в Кемерове и Новосибирске

Здание сносят по заказу «СДС-Финанс», компания строит дома в Кемерове и Новосибирске

Оказалось, что здание сносят по заказу «СДС-Финанс», компания строит дома в Кемерове и Новосибирске. Работы планируется закончить в сентябре 2019 года. Как сообщили корреспонденту НГС в компании «СДС-Финанс», здание сносят по указу мэрии Новосибирска. 

«Данное распоряжение поступило в связи с тем, что здание уже длительное время находится в аварийно-опасном состоянии, а пустующие развалины привлекают социально неблагополучные слои населения, в связи с чем возникает угроза опасности жизни жителей близлежащих домов и просто прохожих», — объяснили в компании. 

При этом в «СДС-Финанс» не уточнили, планируется ли на участке какое-либо строительство. По наблюдениям фотографа НГС, который осмотрел площадку, туда привезли бетонные плиты, железные балки и трубы.

На площадку привезли бетонные плиты, железные балки и трубы

На площадку привезли бетонные плиты, железные балки и трубы

В декабре 2016 года улица Богдана Хмельницкого получила статус достопримечательного места — теперь здесь нельзя строить без особого согласования от областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.

Похожий случай был на улице Народной 2 года назад — тогда рабочие снесли старый детский сад и собирались построить на его месте многоэтажный дом с подземной парковкой.

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КОММЕНТАРИИ (22)

джон2
29 июл 2019 в 18:35

Да не мешайте вы городу строиться

ГРУЗ 200
29 июл 2019 в 18:36

Когда уже начнут расследовать коррупционные связи мэрии с частными застройщиками? Достала точечная застройка в городе в самых неожиданных местах

Фото пользователя
29 июл 2019 в 18:33

Мне интересно, каким это образом мэрия дает разрешение на снос детского сада, когда у нас в городе страшный дефицит мест для дошкольников? Это вредительство называется. Мне кажется, во времена Сталина, которого так боготворит нынешний мэр, Локоть бы и пары месяцев не продержался и отправился бы на Колыму