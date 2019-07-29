Застройщик начал сносить детский сад во дворах на Богдана Хмельницкого

В Калининском районе Новосибирска начали сносить здание старого детского садика — заказчиком выступила компания «СДС-Финанс», которая строит в Новосибирске жилой комплекс «Венеция-2». О сносе старого здания детского сада на улице Народной, 59 в Калининском районе города стало известно накануне. Об этом корреспонденту НГС рассказал один из участников движения «Защитим Богданку!». «Начались работы по сносу дома. Там работает техника, стоят самосвалы для вывоза, очевидно, строительного мусора. Вызывали полицию, но она так и не приехала. Очень хочется взглянуть на какие-нибудь документы по поводу производства работ», — написал он.

Здание сносят по заказу «СДС-Финанс», компания строит дома в Кемерове и Новосибирске Фото: Александр Ощепков / НГС

Оказалось, что здание сносят по заказу «СДС-Финанс», компания строит дома в Кемерове и Новосибирске. Работы планируется закончить в сентябре 2019 года. Как сообщили корреспонденту НГС в компании «СДС-Финанс», здание сносят по указу мэрии Новосибирска. «Данное распоряжение поступило в связи с тем, что здание уже длительное время находится в аварийно-опасном состоянии, а пустующие развалины привлекают социально неблагополучные слои населения, в связи с чем возникает угроза опасности жизни жителей близлежащих домов и просто прохожих», — объяснили в компании. При этом в «СДС-Финанс» не уточнили, планируется ли на участке какое-либо строительство. По наблюдениям фотографа НГС, который осмотрел площадку, туда привезли бетонные плиты, железные балки и трубы.

На площадку привезли бетонные плиты, железные балки и трубы Фото: Александр Ощепков / НГС

В декабре 2016 года улица Богдана Хмельницкого получила статус достопримечательного места — теперь здесь нельзя строить без особого согласования от областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.

