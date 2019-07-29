Битва за лес: как жители Архангельской области год воюют против гигантского мусорного полигона

Из обычного жителя — в уголовника, аресты на ровном месте, побои и угрозы: народные волнения в России стали привычным делом. Пока в Москве подсчитывают задержанных после очередной акции протеста, в Поморье уже год как идут митинги против строительства мусорного полигона.



В конце июля 2018 года жители Архангельской области узнали о том, что на Шиесе вырубают лес, чтобы построить на его месте полигон ТБО. С этого момента их жизнь круто изменилась. На защиту природы ежедневно выходят сотни человек. Стачки заканчиваются составлением протоколов и общением с полицией, многие активисты теперь проходят по уголовным статьям.

