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Страна и мир

Битва за лес: как жители Архангельской области год воюют против гигантского мусорного полигона

История семьи, попавшей под уголовное дело, стала основой документального фильма

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На защиту леса на Шиесе встало все Поморье

Фото: Ярослав Вареник / 29.RU

Из обычного жителя — в уголовника, аресты на ровном месте, побои и угрозы: народные волнения в России стали привычным делом. Пока в Москве подсчитывают задержанных после очередной акции протеста, в Поморье уже год как идут митинги против строительства мусорного полигона.

В конце июля 2018 года жители Архангельской области узнали о том, что на Шиесе вырубают лес, чтобы построить на его месте полигон ТБО. С этого момента их жизнь круто изменилась. На защиту природы ежедневно выходят сотни человек. Стачки заканчиваются составлением протоколов и общением с полицией, многие активисты теперь проходят по уголовным статьям.

Митинги в поддержку жителей Поморья идут и сегодня в разных регионах страны, а район Шиеса превратился в горячую точку российской карты. Редакция 29.RU поговорила с людьми, которые попали под мусорный ковш и стали врагами страны, которую защищают. Документальный фильм рассказывает историю двух супругов Валерия и Марины Дзюба. Год назад они жили обычной жизнью, но ситуация на Шиесе перевернула их мир. Теперь на нем «висят» две уголовные статьи, а она до сих пор восстанавливается после стычки с охранниками свалки и ареста.

Наши коллеги из Архангельска ежедневно следят за событиями вокруг Шиеса, читайте их сводки на 29.RU.

«Мусорные» войны стали трендом не только в Архангельской области. Зимой жители крупных городов России выходили на экологический протест, в июле волна акций протеста пронеслась по Ярославской области, поморцев поддержали жители Нижнего Новгорода, годовщину событий на Шиесе отметили днем солидарности в разных городах страны.

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Шиесантимусорный протестмусорные полигоны

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КОММЕНТАРИИ (13)

Жига
29 июл 2019 в 18:31

Гражданская война. С одной стороны чекисты, с другой весь русский народ.

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29 июл 2019 в 18:42

Включил телевизор передачу 60 минут там опять Украина, Украина, Украина. Горит тайга - виновата Украина, митинг в Москве виноват Зеленский, свалка в Шиесе конечно это украинцы майданят. Просто сюр.

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29 июл 2019 в 18:19

Интересно, как быстро меняются интересы. Ветер перестал нести дым с красноярских лесов на Новосибирск, и всё о проблеме забыли. Митингов больше нет, пусть горит тайга синим пламенем, главное чтоб нам здесь дышалось хорошо. Вот теперь лес в Архангельске больше интересует, хотя он не горит.