Битва за лес: как жители Архангельской области год воюют против гигантского мусорного полигона

На защиту леса на Шиесе встало все Поморье
Фото: Ярослав Вареник / 29.RU
Из обычного жителя — в уголовника, аресты на ровном месте, побои и угрозы: народные волнения в России стали привычным делом. Пока в Москве подсчитывают задержанных после очередной акции протеста, в Поморье уже год как идут митинги против строительства мусорного полигона.
В конце июля 2018 года жители Архангельской области узнали о том, что на Шиесе вырубают лес, чтобы построить на его месте полигон ТБО. С этого момента их жизнь круто изменилась. На защиту природы ежедневно выходят сотни человек. Стачки заканчиваются составлением протоколов и общением с полицией, многие активисты теперь проходят по уголовным статьям.
Митинги в поддержку жителей Поморья идут и сегодня в разных регионах страны, а район Шиеса превратился в горячую точку российской карты. Редакция 29.RU поговорила с людьми, которые попали под мусорный ковш и стали врагами страны, которую защищают. Документальный фильм рассказывает историю двух супругов Валерия и Марины Дзюба. Год назад они жили обычной жизнью, но ситуация на Шиесе перевернула их мир. Теперь на нем «висят» две уголовные статьи, а она до сих пор восстанавливается после стычки с охранниками свалки и ареста.
Наши коллеги из Архангельска ежедневно следят за событиями вокруг Шиеса, читайте их сводки на 29.RU.
«Мусорные» войны стали трендом не только в Архангельской области. Зимой жители крупных городов России выходили на экологический протест, в июле волна акций протеста пронеслась по Ярославской области, поморцев поддержали жители Нижнего Новгорода, годовщину событий на Шиесе отметили днем солидарности в разных городах страны.