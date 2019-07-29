29 июля понедельник
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Город

Придётся подождать: минстрой рассказал, дадут ли жильё новосибирской семье с девятью детьми

Усовы стоят в очереди не меньше 5 лет — скоро у них родится уже десятый ребёнок

Поделиться

2 807
66 Обсудить

Семья Усовых сейчас 85-я в очереди на жильё, сообщили в минстрое 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Министерство строительства Новосибирской области рассказало о своих планах на семью Усовых с девятью детьми, которые собирались выйти на пикет из-за слишком длинной очереди на улучшение жилья.

НГС написал об Оксане и Сергее Усовых 24 июля — муж и жена вместе с девятью детьми живут в маленьком доме за Расточкой в Кировском районе. Как рассказала Оксана Усова, уже 5 лет семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий по федеральной программе, которая должна помогать семьям с пятью несовершеннолетними детьми.

Многочисленные приёмы у губернатора и в министерстве строительства ничего не давали, по словам многодетной матери, ей говорили: «Вы своей очереди не дождётесь». Ситуация так возмутила сибирячку, беременную десятым ребёнком, что она собралась выйти на пикет.

Сегодня минстрой Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщил, что программу, по которой семьи с пятью несовершеннолетними детьми получают деньги на улучшение жилья, оплачивает областной бюджет.

С 2011 года, когда начала действовать программа, власти помогли с жильём 185 многодетным семьям, в том числе 23 семьям с пятью маленькими детьми.

Согласно документам от мэрии, семья Усовых включена в очередь под номером 85 (их поставили на учёт 23 сентября 2014 года).

«В текущем году бюджетом Новосибирской области предусмотрено 33,280 миллиона рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями по договору социального найма 8 многодетных семей. Учитывая изложенное, обеспечение семьи Усовой О.В. жильём будет осуществляться в последующие годы в соответствии с очерёдностью в сводном списке по Новосибирской области, в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы», — написал минстрой в ответ на запрос НГС.

Ранее новосибирские власти дали жильё семье, в которой родилось одновременно четверо детей, — молодые родители без очередей получили трёхкомнатную муниципальную квартиру на «Родниках». НГС побывал в гостях у четверняшек — их родители рассказали, на каких условиях получили жильё, а также подробно объяснили, как успевают ухаживать за малышами.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

жилье для многодетныхмногодетная матьльготное жилье

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (66)

Типа патриот как все
29 июл 2019 в 17:39

Я правильно понял что дело семьи Усовых только - рожать ! а вся остальная страна им чего то - должна ??

Фото пользователя
29 июл 2019 в 17:40

При надвигающейся демографической катастрофе, которую, кстати, уже заметили "на верху", государство просто обязано заваливать такие многодетные семьи всевозможными благами - домами, машинами, пособиями, нянями-помощниками, лекарствами и всем необходимым. Ибо с тенденцией рожать как можно позже и как можно меньше скоро мы все вымрем как мамонты.

Рюрикович
29 июл 2019 в 17:42

А зачем, простите, они рожают десятого(!), раз у них такие плохое условия? Нет, понятно что для себя, любят детей и все такое, но все равно это не повод рожать и жить в тесноте, хоть и не в обиде. Россия наверное единственное государство где такое количество многодетных семей.