Придётся подождать: минстрой рассказал, дадут ли жильё новосибирской семье с девятью детьми

НГС написал об Оксане и Сергее Усовых 24 июля — муж и жена вместе с девятью детьми живут в маленьком доме за Расточкой в Кировском районе. Как рассказала Оксана Усова, уже 5 лет семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий по федеральной программе, которая должна помогать семьям с пятью несовершеннолетними детьми.

Министерство строительства Новосибирской области рассказало о своих планах на семью Усовых с девятью детьми, которые собирались выйти на пикет из-за слишком длинной очереди на улучшение жилья.

Многочисленные приёмы у губернатора и в министерстве строительства ничего не давали, по словам многодетной матери, ей говорили: «Вы своей очереди не дождётесь». Ситуация так возмутила сибирячку, беременную десятым ребёнком, что она собралась выйти на пикет.



Сегодня минстрой Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщил, что программу, по которой семьи с пятью несовершеннолетними детьми получают деньги на улучшение жилья, оплачивает областной бюджет.



С 2011 года, когда начала действовать программа, власти помогли с жильём 185 многодетным семьям, в том числе 23 семьям с пятью маленькими детьми.



Согласно документам от мэрии, семья Усовых включена в очередь под номером 85 (их поставили на учёт 23 сентября 2014 года).



«В текущем году бюджетом Новосибирской области предусмотрено 33,280 миллиона рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями по договору социального найма 8 многодетных семей. Учитывая изложенное, обеспечение семьи Усовой О.В. жильём будет осуществляться в последующие годы в соответствии с очерёдностью в сводном списке по Новосибирской области, в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы», — написал минстрой в ответ на запрос НГС.

