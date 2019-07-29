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«Раньше весь берег был завален»: чиновник сказал спасибо сибиряку, который убирает пляж Обского моря

Власти не стали проводить торги на уборку берега, но отправили тракториста

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Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает и мусор попадает в Обское море

Фото: канал «Фонд Зелёный Стандарт» / youtube.com, Александр Ощепков / НГС

В администрации Быстровского сельсовета сообщили, что благодарны местному жителю Евгению Бутышеву, который решил убирать пляж у водохранилища. Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает, и памперсы, консервные банки и одноразовая посуда попадают в Обское море. 

Как рассказал корреспонденту НГС глава администрации Быстровского сельсовета Андрей Павленко, история началась несколько лет назад, когда местных жителей начало возмущать большое количество мусора у берега водохранилища. При этом недавно обязанности по вывозу мусора были переданы региональному оператору по вывозу мусора — компании «Экология-Новосибирск».

«К нам на пляжи приезжает очень много народа и до того берег загадили, что купаться невозможно. Он (Евгений Бутышев. — Прим. ред.) у нас маленько активист. Попросил, чтобы мы мусор убирали. Для того чтобы делать, нам нужно торги проводить. Бюджетные деньги просто так ведь не отдашь. Я сказал: "Вы давайте, собирайтесь, ящики сколотите. Я договорюсь с индивидуальным предприятием, а ЖКХ будет этот мусор вывозить". И всё, мы так и договорились», — вспоминает Павленко.

После этого, по словам главы сельсовета, Евгений Бутышев собрал деревянные ящики для мусора и помог убрать несколько массовых несанкционированных свалок неподалёку от пляжа. 

«И короче у нас тут всё это дело закрутилось, завертелось. Он один из таких людей, которые мне помогали контролировать вывоз. А-то у нас как принято: вывез, где-то вывалил и драть. 

Конечно, без него тут не обошлось, и он свою роль сыграл немаленькую. Спасибо ему за это.

Две-три телеги в понедельник мы вывозим, а раньше всё это оставалось на берегу. Мусора стало меньше», — отметил Андрей Павленко.

О Евгение Бутышеве стало известно после того, как фонд «Зелёный Стандарт», который специализируется на экологических темах, снял видео о его деревянных ящиках, благодаря которым пляж стал чище.

Проблема с мусором актуальна не только для Быстровки — от неё страдают и в Новосибирске. Особенно остра она для Академгородка, где весной в качестве эксперимента поставили мусорные баки — до этого жители бросали пакеты с мусором во дворах и под деревьями.

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КОММЕНТАРИИ (45)

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29 июл 2019 в 17:18

Зато чины почему-то не за спасибо работают

Типа патриот как все
29 июл 2019 в 17:22

Яркий пример разницы между отдыхающими горожанами и обычным местным жителем . Так что не надо "ля-ля" на сельских. Покуда сами как свиньи.

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29 июл 2019 в 17:44

Зачем нам чиновники, если Мы сами все за них делаем!?