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Лето

Над Новосибирском проносится мощный метеорный поток

Его пик можно будет наблюдать в середине августа

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Метеоры потока Персеиды, которые были сфотографированы в прошлом году

Фото: Ольга Сивякова 

В небе над Новосибирском набирает мощность метеорный поток Персеиды.

«Настал период активности самого известного и самого ожидаемого ежегодного метеорного потока Персеиды», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

По её данным, пик метеорного потока приходится на 13 августа, после этого наблюдать за метеорами можно будет до 24 августа. Максимальное количество частиц может достигнуть 100 метеоров в час. 

«Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109P/Свифта-Туттля. Метеоры белого цвета быстро прочерчивают небо, оставляя светящийся след. Их скорость — 59 км/с», — отметила Виктория Дамм.

Радиант, то есть точка, из которой выходят метеоры на небе, находится в созвездии Персея. Наблюдать метеоры можно невооружённым взглядом, но в зоне, далёкой от городской засветки.

В прошлом году красивые фотографии этого метеорного потока делала жительница Бердска Ольга Сивякова.

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КОММЕНТАРИИ (10)

За Бойко!
29 июл 2019 в 16:16

Надо загадывать желания, говорят сбудутся!

Фото пользователя
29 июл 2019 в 16:18

Опять инстаграммы взорвутся.

точняк
29 июл 2019 в 16:24

Мы в ЧОПе уже телескоп установили!