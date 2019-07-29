Над Новосибирском проносится мощный метеорный поток

В небе над Новосибирском набирает мощность метеорный поток Персеиды.

«Настал период активности самого известного и самого ожидаемого ежегодного метеорного потока Персеиды», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

По её данным, пик метеорного потока приходится на 13 августа, после этого наблюдать за метеорами можно будет до 24 августа. Максимальное количество частиц может достигнуть 100 метеоров в час.

«Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109P/Свифта-Туттля. Метеоры белого цвета быстро прочерчивают небо, оставляя светящийся след. Их скорость — 59 км/с», — отметила Виктория Дамм.