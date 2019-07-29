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«Мама, у меня взрывается голова»: клещ заполз на школьника в лесу — через 2 дня мальчик впал в кому

У него резко поднялась температура и пропало зрение — десятиклассник до сих пор в реанимации

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Десятиклассник Сунатулло Забиров уже почти месяц пытается оправиться после прогулки по лесу, где его заразил клещ. Пока что школьник в тяжёлом состоянии

Фото: Халима Забирова

Подросток прогулялся по лесу у Ключ-Камышенского плато в Новосибирске, где на него заполз клещ. Несмотря на то что укуса не было, мальчик заболел энцефалитом и теперь в коме. Мать школьника рассказала НГС, что сейчас с её сыном.

В этом году 17-летний Сунатулло Забиров окончил 9-й класс школы № 155 в микрорайоне Ключ-Камышенское плато. Во время школьных каникул он с друзьями гулял по лесу около жилмассива — по всей видимости, подростки выгуливали собак, рассказала корреспонденту НГС мать школьника Халима Забирова. Скорее всего, именно там на мальчика заполз клещ — хотя подростки не заметили его.

После этого подростки поехали на набережную Речного вокзала — отмечать День города. 

«Друзья говорят, что именно он не купался, другие купались, но оттуда пришёл уже весь красный, у него уже температура. Утром рано встали, в поликлинику пошли вместе, но, по его словам, он говорил, что [до этого] хот-дог или гамбургер ел, после этого у него пошла тошнота. <…>

Врачи в поликлинике подумали, что это отравление. Домой пришли — ему хуже, хуже, глаза ослепли, слёзы с носа, потом кровь началась с носа. Он говорит: "Мам, подождём", он всё не решался, чтобы мы скорую вызвали. Когда он уже ослеп, я говорю: "Нет, если у тебя зрение ухудшилось, то я вызываю скорую"», — объяснила Халима Забирова.

Скорая приехала через пять минут и сразу увезла мальчика в больницу.

«Сначала думали — менингит, потому что онемела шея, голова… "Сейчас как будто взорвётся голова", — он говорил. Его в больницу увезли, но не знаю, какие-то обезболивающие делали. Он утром в себя пришёл», 

— рассказала мать подростка.

В инфекционной больнице выяснилось, что у мальчика клещевой энцефалит — состояние его стремительно ухудшалось, он постепенно терял зрение. По словам Халимы Забировой, ранее её сын делал прививки от энцефалита, но в этом году не поставил вакцину.

«Утром [2 июля] нам позвонили, сказали, что он в коме, в тяжёлом состоянии, что он уже в реанимационной», — добавила мама пациента.

Сунатулло Забиров находится в коме практически месяц. Халима Забирова упомянула слова сына, который ещё до комы сказал ей, что лечение будет платным, около 9,5 тысяч рублей в сутки. Семья 7 лет назад приехала из Таджикистана, у его родителей есть вид на жительство, а Сунатулло не успел оформить очередной документ, и поэтому за его пребывание в больнице нужно будет платить, отметила мать.

Как заверили в минздраве, семье не надо платить за лечение подростка, находящегося в реанимации

Как заверили в минздраве, семье не надо платить за лечение подростка, находящегося в реанимации

«Я уже ездила [в минздрав]. 

Я не деньги просить поехала, а дополнительной помощи. Всё время врачи говорили, что он в тяжёлом состоянии, что у него температура под сорок, я думала, что я его потеряю. 

Я ходила, чтобы мне дополнительную помощь [оказали] — не знаю, какой-нибудь профессор, чтобы моего ребёнка спасли. По словам врачей, он весь парализован, он сам дышать не может. Я зайду к нему — там аппаратура, невозможно, он мучается… Это очень тяжело, своего ребёнка увидеть в таком состоянии», — пояснила Халима Забирова, отметив, что к врачам инфекционной больницы у неё претензий нет.

Она добавила, что Сунатулло Забиров очень хорошо окончил 9-й класс («ему сам директор аттестат дал»), занимался спортом, в частности, вольной борьбой. Мальчик мечтал после школы поступить в военное училище — мать надеется, что Сунатулло выздоровеет и его желание исполнится.

Сейчас в крупнейшем сообществе Ключ-Камышенского плато в соцсети «ВКонтакте» размещён пост о помощи мальчику. Однако, как заверили корреспондента НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, платить семье за лечение не надо.

«Деньги с неё никто не требует, по закону экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно. Маме были эти моменты разъяснены», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что если у родителей Сунатулло Забирова остались вопросы и недопонимания, они смогут уточнить всю информацию у лечащего врача или у специалистов минздрава.

Как доложил сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании в региональном правительстве, за неделю в медучреждения обратились 158 человек с укусами клещей.

Всего же с начала сезона клещи укусили тысячи жителей области — часть легли в больницу с энцефалитом и боррелиозом. Среди пострадавших немало детей — по данным минздрава, за лето у шести девочек и четверых мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет подтвердился клещевой энцефалит. Также медики уже зарегистрировали летальный случай в сезоне — клещ укусил 37-летнего мужчину в Ордынском районе.

Ещё весной министерство здравоохранения Новосибирской области назвало «беспрецедентным» количество укусов клещей в этом году. НГС выяснил у экспертов, почему клещей стало больше обычного и какие экстренные меры можно принять сразу после укуса.

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КОММЕНТАРИИ (42)

бумажный самолет
29 июл 2019 в 18:03

держись,пацан

...
29 июл 2019 в 18:09

А Толоконская сказала, что укусы клеща полезны!

Василий
29 июл 2019 в 18:16

У чужаков нет иммунитета к нашим болезням, но они привозят свои болячки и заразу. Зачем пускать к нам жить заразных людей?