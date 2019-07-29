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Чадит и пахнет: новосибирцы раскупают поезженные дизельные «Лэнд Крузеры» и «Прадо»

Внедорожники Toyota наиболее популярны в нише подержанных дизелей

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Toyota Land Cruiser 2015 года оценивается в 3,4 миллиона рублей 

Фото: Auto.ru

Дизельные машины с пробегом стали пользоваться на отечественном рынке повышенным спросом, а наиболее популярными являются внедорожники Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, сообщает агентство «Автостат». 

Всего по стране за 5 месяцев 2019 года этих автомобилей перепродано соответственно 5178 и 4366 штук. В Новосибирске тоже предпочитают японские внедорожники

«В Новосибирской области за 5 месяцев продано 155 единиц Toyota Land Cruiser и 105 единиц Land Cruiser Prado», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Общий объём рынка дизельных авто с пробегом составил 120 тысяч штук — это на 1,4% больше, чем в прошлом году. Помимо внедорожников Toyota спросом пользуются дизельные Volkswagen Touareg, BMW X5, KIA Sorento, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, Hyundai Santa Fe, BMW 5-Series, Mitsubishi Pajero Sport. 

На этом фоне продажи новых дизельных машин падают, их доля на рынке сократилась c 8,1% в прошлом году до 7,7% на текущий момент. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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29 июл 2019 в 16:58

Каменный век, в Норвегии уже 70% автомобилей электро Теслы и Гольфы. Государство построило сеть бесплатных зарядных станции и освободила от налога владельцев электромобилей.

точняк
29 июл 2019 в 16:34

Вы два взяли к себе в ЧОП!

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29 июл 2019 в 16:55

1VD-FTV на Land Cruiser 200 один из самых проблемных современных дизелей - мотор который с трудом выхаживает 100-150 ткм - это откровенный провал Тойоты. Времена легендарного 1HZ давно канули в лету, к великому сожалению, 1KZ тоже больше не выпускают. Да и в целом японцы технологически безнадежно отстали в дизелях от Европы - взять тот же BMW с его М57/N57/B57 - моторы которые выхаживают без проблем 500ткм + при расходе 10 литров и ураганной динамикой. Куда тут попала тойота и прочие братья с востока.