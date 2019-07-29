Чадит и пахнет: новосибирцы раскупают поезженные дизельные «Лэнд Крузеры» и «Прадо»

Всего по стране за 5 месяцев 2019 года этих автомобилей перепродано соответственно 5178 и 4366 штук. В Новосибирске тоже предпочитают японские внедорожники .

Дизельные машины с пробегом стали пользоваться на отечественном рынке повышенным спросом, а наиболее популярными являются внедорожники Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, сообщает агентство «Автостат».

Общий объём рынка дизельных авто с пробегом составил 120 тысяч штук — это на 1,4% больше, чем в прошлом году. Помимо внедорожников Toyota спросом пользуются дизельные Volkswagen Touareg, BMW X5, KIA Sorento, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, Hyundai Santa Fe, BMW 5-Series, Mitsubishi Pajero Sport.

На этом фоне продажи новых дизельных машин падают, их доля на рынке сократилась c 8,1% в прошлом году до 7,7% на текущий момент.

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