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Криминал
Школьника убило током

Следователи пришли c обыском к чиновникам по делу школьника, убитого током

Мальчик погиб в середине июля от удара током на свалке в Кировском районе

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Следственный комитет провёл обыски и выемку документов в нескольких государственных учреждениях

Фото: Александр Ощепков / НГС; читатель НГС Валентина 

Следователи Следственного комитета обыскали и изъяли документы в государственных учреждениях из-за дела о гибели 10-летнего мальчика, которого убило током в Кировском районе Новосибирска.

Об этом в областном управлении СК России сообщили общественнику Ростиславу Антонову, который написал в ведомство запрос. Скан ответа Антонов опубликовал сегодня в Facebook. 

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, под которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт. От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. В настоящее время выясняется, кто производил перенос грунта с места его первоначального отвала», — говорится в ответе на запрос общественника.

Следователями произведены обыски и выемки в государственных учреждениях

Следственное управление СК России по Новосибирской области

В пресс-службе областного управления СК корреспонденту НГС подтвердили информацию о выемках и обысках, но не уточнили, в каких конкретно учреждениях они проводились. Об этом пообещали сообщить позднее.

Напомним, днём 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землёй электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за 5 дней до происшествия.

А в 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала — по словам представителей компании, ещё в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.

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КОММЕНТАРИИ (2)

789456
29 июл 2019 в 15:49

Мальчика уже не вернёшь!