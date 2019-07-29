Следователи пришли c обыском к чиновникам по делу школьника, убитого током

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, под которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт. От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. В настоящее время выясняется, кто производил перенос грунта с места его первоначального отвала», — говорится в ответе на запрос общественника.

Об этом в областном управлении СК России сообщили общественнику Ростиславу Антонову, который написал в ведомство запрос. Скан ответа Антонов опубликовал сегодня в Facebook.

Следователи Следственного комитета обыскали и изъяли документы в государственных учреждениях из-за дела о гибели 10-летнего мальчика, которого убило током в Кировском районе Новосибирска.

В пресс-службе областного управления СК корреспонденту НГС подтвердили информацию о выемках и обысках, но не уточнили, в каких конкретно учреждениях они проводились. Об этом пообещали сообщить позднее.

Напомним, днём 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землёй электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за 5 дней до происшествия.

А в 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала — по словам представителей компании, ещё в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.

