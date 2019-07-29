«Кровь была даже в кедах»: ребенок разбил голову в детском саду на ОбьГЭС

Во время прогулки ребёнок разбил голову. Несмотря на диагноз невролога в детсаду уверены, что травма была несерьёзной

В детском саду на ОбьГЭСе в Советском районе Новосибирска ребёнок разбил голову о трубу — в детском саду говорят, что травма была несерьёзной. Как рассказала мама пострадавшего ребёнка Анастасия Коваленко, инцидент произошёл 14 мая в детском саду № 487 . «Это не частный детский сад, даже скорее центр детского развития. Утром я увезла ребёнка в сад. В районе 12:00 мне позвонила воспитательница и рассказала, что у них произошло небольшое ЧП, что ребёнок разбил лоб. Я сначала подумала: "Пацан, разбил и разбил", но уточнила, нужно ли мне приехать. Сказали нет, не надо. Шить надо? Нет, не надо. То же сказала и заведующая. <…> Вечером приезжаю в сад, ребёнок весь бледный, вещи все застираны. Лоб у него заклеен лейкопластырем. Я спросила, что случилось, говорят, что упал во время прогулки. Одежда была вся застиранная, кровь была даже в кедах. Дети рассказали, что его во время прогулки толкнули и он со всей дури влетел в железную трубу. Ребёнок с ОВЗ, и на удивление никакой реакции не было», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Коваленко.

Мы лечимся по сей день Анастасия Коваленко

Заключение травматолога, который осматривал ребёнка после получения травмы Фото: Анастасия Коваленко

По её словам, в тот же день ребёнок начал жаловаться на тошноту, а спустя день врачи диагностировали у него сотрясение и открытую рану, которую пришлось зашивать. «Запись с камер видеонаблюдения мне отказались показывать. <…> Опять ребенка повели в медпункт. <…> Когда сняли лейкопластырь, увидели, что там пробита голова до кости. Трещины в черепе не было, но невролог поставил сотрясение. Все бы ничего, если бы в детском саду ситуацию не скрыли <…>. Там все было залито кровью. Я в шоке. Соответственно, так как мы были в больницах, дело передали в Следственный комитет. Передавали со всех больниц, где мы были. У ребёнка резко упало зрение», — добавила Анастасия.

В заключении невролога говорится, что ребёнок получил сотрясение головного мозга Фото: Анастасия Коваленко

В детском саду корреспонденту НГС сообщили, что на самом деле ребёнок получил несерьёзную травму, и проверка прокуратуры не выявила никаких нарушений. На вопрос почему ребёнку сразу не вызвали скорую, в детсаду сказали, что решение об этом принимает штатная медсестра.

Заявление мамы ребёнка, в котором она просит провести расследование и наказать воспитателя Фото: Анастасия Коваленко

«Если бы все было так, мы бы все уже в тюрьме сидели. Она подала заявление в полицию, прокуратуру. Компетентные органы провели свое расследование, мы предоставляли им все бумаги, справки, что травмы серьезной там не было. Мама просто раздула [конфликт]. У нас уже были проверки. Если бы все было так, нас бы давно уже лишили всего. Видимо, результаты расследования ее не удовлетворили и она пошла дальше», — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности заведующей детсадом Юлия Ковалевская.