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Образование

«Кровь была даже в кедах»: ребенок разбил голову в детском саду на ОбьГЭС

В детском саду говорят, что ничего страшного не произошло

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Во время прогулки ребёнок разбил голову. Несмотря на диагноз невролога в детсаду уверены, что травма была несерьёзной

Фото: Анастасия Коваленко, Ольга Бурлакова / НГС

В детском саду на ОбьГЭСе в Советском районе Новосибирска ребёнок разбил голову о трубу — в детском саду говорят, что травма была несерьёзной.

Как рассказала мама пострадавшего ребёнка Анастасия Коваленко, инцидент произошёл 14 мая в детском саду № 487.

«Это не частный детский сад, даже скорее центр детского развития. Утром я увезла ребёнка в сад. В районе 12:00 мне позвонила воспитательница и рассказала, что у них произошло небольшое ЧП, что ребёнок разбил лоб. Я сначала подумала: "Пацан, разбил и разбил", но уточнила, нужно ли мне приехать. Сказали нет, не надо. Шить надо? Нет, не надо. То же сказала и заведующая. <…> Вечером приезжаю в сад, ребёнок весь бледный, вещи все застираны. Лоб у него заклеен лейкопластырем. Я спросила, что случилось, говорят, что упал во время прогулки. Одежда была вся застиранная, кровь была даже в кедах. Дети рассказали, что его во время прогулки толкнули и он со всей дури влетел в железную трубу. Ребёнок с ОВЗ, и на удивление никакой реакции не было», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Коваленко.

Мы лечимся по сей день

Анастасия Коваленко

Заключение травматолога, который осматривал ребёнка после получения травмы

Заключение травматолога, который осматривал ребёнка после получения травмы

По её словам, в тот же день ребёнок начал жаловаться на тошноту, а спустя день врачи диагностировали у него сотрясение и открытую рану, которую пришлось зашивать.

«Запись с камер видеонаблюдения мне отказались показывать. <…> Опять ребенка повели в медпункт. <…> Когда сняли лейкопластырь, увидели, что там пробита голова до кости. Трещины в черепе не было, но невролог поставил сотрясение. Все бы ничего, если бы в детском саду ситуацию не скрыли <…>. Там все было залито кровью. Я в шоке. Соответственно, так как мы были в больницах, дело передали в Следственный комитет. Передавали со всех больниц, где мы были. У ребёнка резко упало зрение», — добавила Анастасия.

В заключении невролога говорится, что ребёнок получил сотрясение головного мозга

В заключении невролога говорится, что ребёнок получил сотрясение головного мозга

В детском саду корреспонденту НГС сообщили, что на самом деле ребёнок получил несерьёзную травму, и проверка прокуратуры не выявила никаких нарушений. На вопрос почему ребёнку сразу не вызвали скорую, в детсаду сказали, что решение об этом принимает штатная медсестра.

Заявление мамы ребёнка, в котором она просит провести расследование и наказать воспитателя

Заявление мамы ребёнка, в котором она просит провести расследование и наказать воспитателя

«Если бы все было так, мы бы все уже в тюрьме сидели. Она подала заявление в полицию, прокуратуру. Компетентные органы провели свое расследование, мы предоставляли им все бумаги, справки, что травмы серьезной там не было. Мама просто раздула [конфликт]. У нас уже были проверки. Если бы все было так, нас бы давно уже лишили всего. Видимо, результаты расследования ее не удовлетворили и она пошла дальше», — рассказала корреспонденту НГС исполняющая обязанности заведующей детсадом Юлия Ковалевская.

По её словам, ребёнок во время прогулки споткнулся и ударился лбом о детский заборчик. После удара у него осталась небольшая ссадина, из которой пошла кровь.

«У нас есть справка от нашей травмы, что это просто ушиб. У нас есть медицинский работник, который определяет [надо ли вызывать скорую]. <…> Они к врачу обратились через два дня, пошли в травму. У нас есть тетрадь, где все отмечено. Подтверждений серьёзных травм никаких документальных нет. Разбиралась и прокуратура, и полиция. Было заведено дело. Мы все делали в рамках закона, ждали результатов расследования. Воспитателю сделали выговор, обо всем сообщали в департамент образования мэрии. Все в курсе, мы ничего не умалчивали», — добавила Юлия Ковалевская.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу новосибирской прокуратуры, а также в региональное управление СК России с просьбой рассказать о результатах, проведённых в детском саду, проверок. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Недавно новосибирские следователи возбудили уголовное дело после падения аквариума на полуторагодовалую девочку в частном детском саду. Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летней владелицы детского сада, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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29 июл 2019 в 17:03

Работать с детьми - намного опаснее чем с крокодилами. те хоть в прокуратуру не напишут, потому что их родители (крокодилы и крокодилицы) в основной своей массе неграмотные. Шанс получить судимость у нянечки ли воспитателя намного выше чем у наркодилера.

123
29 июл 2019 в 17:02

страшный ресурс, убили, разбили, голову один негатив

как то так.
29 июл 2019 в 17:04

одна реклама и, страшные истории: и комменты ботов в обсуждении: