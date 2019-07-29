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Лето

Всю неделю до +30: к Новосибирску приближается аномальная жара

Из-за жаркой погоды синоптики объявили штормовое предупреждение

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Жара пришла в Новосибирск накануне и задержится почти на всю неделю 

Фото: Ольга Буралакова / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары.

«У нас атмосферные процессы изменились за выходные, у нас перестройка произошла потоков воздушных над Западной Сибирью и Казахстаном на юго-западные. Установились юго-западные направления воздушного перемещения из районов Северного Казахстана и Средней Азии. Поэтому температурный фон стал повышаться. Он уже вчера достиг по нашей территории отметок 26–29 градусов в дневные часы, по Алтаю — до 30 [градусов]», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики ждут, что в ближайшие дни будет тёплая и даже жаркая погода.

На ближайшие пять суток, до 4 августа, в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с температурным фоном до +30 градусов и выше. В это время будет действовать штормовое предупреждение о жаре.

По осадкам синоптики пока дали прогноз на ближайшие три дня: ливни могут быть завтра днём и в ночь на 31 июля. В четверг, 1 августа, будет преимущественно без осадков. Кроме того, при грозах ожидаются порывистые ветры шквалистого типа.

Характер погоды резко изменился на выходных — в области потеплело после того, как ветер сдул смог.

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КОММЕНТАРИИ (31)

С. Хол
29 июл 2019 в 13:25

С дымом было лучше, не так жарко.

демократ
29 июл 2019 в 13:24

жара была, в москве... 3000 спартанцев бились с армии царя пресидского.. за свободу слова, герои, нашего времени !!

Гость
29 июл 2019 в 13:35

Не понос так золотуха... То от дыма задыхались, теперь будем задыхаться от жары. Нормальная погода когда будет, без экстремумов?