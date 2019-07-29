Всю неделю до +30: к Новосибирску приближается аномальная жара

«У нас атмосферные процессы изменились за выходные, у нас перестройка произошла потоков воздушных над Западной Сибирью и Казахстаном на юго-западные. Установились юго-западные направления воздушного перемещения из районов Северного Казахстана и Средней Азии. Поэтому температурный фон стал повышаться. Он уже вчера достиг по нашей территории отметок 26–29 градусов в дневные часы, по Алтаю — до 30 [градусов]», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики ждут, что в ближайшие дни будет тёплая и даже жаркая погода.

На ближайшие пять суток, до 4 августа, в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с температурным фоном до +30 градусов и выше. В это время будет действовать штормовое предупреждение о жаре.

По осадкам синоптики пока дали прогноз на ближайшие три дня: ливни могут быть завтра днём и в ночь на 31 июля. В четверг, 1 августа, будет преимущественно без осадков. Кроме того, при грозах ожидаются порывистые ветры шквалистого типа.

Характер погоды резко изменился на выходных — в области потеплело после того, как ветер сдул смог.