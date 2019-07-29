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Дороги и транспорт

Ректоры двух университетов Новосибирска попросили мэрию запустить трамвай по оживлённой магистрали

Для этого от станции метро «Берёзовая роща» придётся построить 2 км трамвайных путей

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Независимую экспертную оценку заказал городской департамент транспорта

Фото: Татьяна Фатеева

Эксперты в области транспорта рекомендовали мэрии Новосибирска пустить трамвай от станции метро «Берёзовая роща» по проспекту Дзержинского и сохранить линию от Волочаевской до «Золотой горки» — независимую экспертную оценку дали по просьбе городского департамента транспорта. 

Сейчас трамвайные пути на проспекте Дзержинского начинаются на пересечении с Трикотажной, более чем в 2 км от станции метро «Берёзовая роща». 

Текст документа опубликован на сайте «Горэлектротранспорта». Экспертное заключение подписали ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев, ректор Сибирского государственного университета путей сообщений Алексей Манаков и директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ИЭТП НИУ «Высшая школа экономики» Константин Трофименко. 

«Поскольку в крупных городах рельсовый транспорт является наиболее ярким символом сбалансированной транспортной системы и гуманитарно-ориентированной городской среды, трамвай как самый экономичный вид транспорта для обеспечения массовых перевозок должен развиваться в первую очередь, о чём свидетельствуют зарубежная и российская практика, — говорится в обращении к мэру города Анатолию Локтю. — Практика показывает, что при правильной организации и обеспечении приоритетов движения полоса рельсового транспорта имеет трёхкратный резерв провозной способности (до 22–30 тысяч пассажиров в час) по сравнению с выделенной полосой безрельсового общественного транспорта (до 6–8 тысяч пассажиров в час) и десятикратный резерв по сравнению с полосой смешанного движения общественного и личного транспорта (2–3 тысячи пассажиров в час)».

Эксперты объяснили необходимость трамвайной линии на проспекте Дзержинского тем, что имеющийся транспорт уже не справляется с потоком пассажиров. 

«Поток общественного транспорта в центральной части проспекта в настоящее время предоставлен 14 маршрутами общественного транспорта (7 автобусных, 3 троллейбусных и 4 маршрутного такси с суммарной провозной способностью 9,3 тысячи пассажиров в час, что является предельным значением для безрельсовых уличных видов транспорта)», — обосновывают эксперты свою позицию. 

Кроме того, к транспортно-пересадочному узлу у станции метро «Берёзовая роща» можно присоединить трамвайные линии Дзержинского, Октябрьского и Калининского районов. 

Также эксперты считают, что не стоит убирать трамвайную линию на участке от улицы Волочаевской до конечной остановки «Золотая горка».

«Расширение участка проспекта с двух до четырёх полос с учётом ликвидации трамвайной линии и заменой трамвая троллейбусными и автобусными маршрутами приведёт к существенному снижению суммарной провозной способности общественного пассажирского транспорта, — отмечают специалисты. — При этом, в отличие от трамвайной полосы, на участке проезжей части не представляется возможным организовать полноценную выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов».

НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, каковы перспективы строительства трамвайной линии до станции метро «Берёзовая роща» и есть ли у мэрии планы убрать трамвайные рельсы на участке от улицы Волочаевской до остановки «Золотая горка». На момент публикации ответ ещё не поступил.

В начале года новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала. Этой суммы хватит на проект и подготовку участков. В ближайшие пять лет, рассчитывает мэр, город достроит Дзержинскую линию метро — тоннель до станции «Золотая Нива», два перегона до станций «Гусинобродская» и «Молодёжная» и сами станции. Объём инвестиций по проекту — 17,5 млрд рублей. 

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КОММЕНТАРИИ (87)

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29 июл 2019 в 14:41

Смешно. Снести давно пора эти трамвайные пути. Увелится количество полос для авто и дополнительно пустить тролейбусы. Не надо изобретать велосипед

29 июл 2019 в 14:13

И стоило эти пути убирать оттуда? Смешно..

Дед
29 июл 2019 в 14:43

Да вы смеётесь, что-ли!!! Какой трамвай!!! У нас там транспорта тьма тьмущая. В любую точку. На остановках давка из машин пассажирского транспорта. Кто - то хочет денег заработать. В кои-то веки пр.Дзержинского нормальный вид и покрытие приобрел, давайте всё сломаем, и 5 бабушек на трамвае будет в огород на Золотую горку ездить. Руки прочь от проспекта. Ищите выгоду от стройки где-нибудь в другом месте.