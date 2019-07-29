«В Обь больше ни ногой»: на Затулинке поймали редкое земноводное с необычными зубами

Новосибирские рыбаки выловили из Оби необычное и пугающее земноводное — им оказался больной сибирский углозуб. О животном написали на канале «Мясник Бурнев» в «Яндекс.Дзен». По словам автора, его выловили рыбаки в Оби на Затулинке. «Ни для кого не секрет, что в Новосибирске есть Академгородок, и что там делают, знают только те, кто там что-то делает. <...> Когда я вижу подобных существ, меня всегда разбирают разные мысли, например: что вызвало такую мутацию? А что если эти мутанты станут невероятных размеров? Возможно? А почему нет? А вдруг они будут нападать на людей. Понятно, быть может, это всего лишь плоды моей фантазии, а если нет, это просто какой-то ужас. Кстати, в этом сезоне я в Обь больше ни ногой. Насмотрелся», — написал автор поста.

У углозубов нёбный ряд зубов имеет V-образную форму. Из-за этого они и получили такое название Фото: «Мясник Бурнев» / zen.yandex.ru

«Мутантом» оказался сибирский углозуб — тритон — родственник жаб и лягушек, рассказали корреспонденту НГС в Институте систематики и экологии животных СО РАН. «Это сибирский углозуб, но что-то ему плохо стало, возможно, паразитоз или какое-то другое заболевание, поэтому его и поймали. У нас имеется лишь один представитель этой группы, и он, насколько я помню, занесён в Красную книгу. Личинки их развиваются в воде, как головастики лягушек, взрослые же сибирские углозубы живут в околоводных биотопах. Скорее всего, этого несчастного смыло в Обь во время ливней с берегов небольших речушек или приречных болот. Соответственно, много их никак не может быть и опасными они не являются», — успокоила кандидат биологических наук, учёный секретарь ИСиЭЖ СО РАН Ольга Березина. Сибирский углозуб — хвостатое земноводное, представитель семейства углозубов. Обитает в лесах, в основном таёжных, в которых обязательно есть водоёмы. Они необходимы только для размножения — большую часть жизни проводят на суше недалеко от берегов. Название «углозуб» связано с тем, что у этого хвостатого земноводного нёбные зубы расположены в ряд, образующий V-образную линию. Характерен малой подвижностью. Личинки углозуба едят мелких ракообразных, более взрослые особи питаются улитками, двустворчатыми моллюсками, насекомыми и беспозвоночными. Вид живёт в России, северном Казахстане, Монголии, Китае, Корее и Японии. В зависимости от мест обитания, на зимовку углозубы уходят в сентябре и начале октября, а выходят из неё в апреле–мае. Зимуют в трещинах почвы, под корневищами поваленных деревьев, под кучами перегнившей древесины и бурелома или в трухлявой древесине. В этих местах они могут скапливаться в больших количествах по несколько десятков особей. В среднем углозубы живут около 13 лет. (sevin.ru, givotniymir.ru, krasnouhie.ru)