Выбирай любого: в выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

Новосибирцы будут выбирать мэра 8 сентября
Фото: Юлия Шипицина / НГС, Татьяна Фатеева
Новосибирская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра 17 кандидатов — на должность претендуют действующий мэр, депутаты, предприниматели и даже его бывший заместитель.
Изначально в списке кандидатов на должность мэра были 20 фамилий, однако комиссия решила отказать двум самовыдвиженцам Анатолию Бабаеву и Андрею Везнеру, а также пчеловоду Алексею Южанину, который подавал документы от Партии социальных реформ.
Среди зарегистрированных кандидатов оказались руководители компаний, индивидуальные предприниматели, три депутата, бывший вице-мэр и экс-алкогольный магнат, чиновник, коммунист, работник музея и телеведущая. Примет участие в выборах и действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября. НГС рассказывал о подаче документов каждого из кандидатов, а также узнал, о чём кандидаты пишут в своих социальных сетях — они ругают власть и называют Новосибирск деревней Гадюкино.
Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда он набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.