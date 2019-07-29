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Политика
Выборы-2019

Выбирай любого: в выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

Изначально в выборах хотели принять участие 20 претендентов, но троим отказали в регистрации

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Новосибирцы будут выбирать мэра 8 сентября 

Фото: Юлия Шипицина / НГС, Татьяна Фатеева 

Новосибирская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра 17 кандидатов — на должность претендуют действующий мэр, депутаты, предприниматели и даже его бывший заместитель. 

Изначально в списке кандидатов на должность мэра были 20 фамилий, однако комиссия решила отказать двум самовыдвиженцам Анатолию Бабаеву и Андрею Везнеру, а также пчеловоду Алексею Южанину, который подавал документы от Партии социальных реформ.

Среди зарегистрированных кандидатов оказались руководители компаний, индивидуальные предприниматели, три депутата, бывший вице-мэр и экс-алкогольный магнат, чиновник, коммунист, работник музея и телеведущая. Примет участие в выборах и действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября. НГС рассказывал о подаче документов каждого из кандидатов, а также узнал, о чём кандидаты пишут в своих социальных сетях — они ругают власть и называют Новосибирск деревней Гадюкино.

Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда он набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.

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КОММЕНТАРИИ (35)

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29 июл 2019 в 12:17

Типа многоходовочка от «единороссовского локоточка» - заставить выдвигаться кого ни попадя, лишь бы только обыграть самовыдвиженца на 0,1%. Ха!

Типа патриот как все
29 июл 2019 в 12:21

Для меня главное , что Бойко зарегистрировали , я тут тролям местным обещал проголосовать за него просто из принципа ! почитал и решил что это будет мой кандидат "Против всех". Обещание буду исполнять. В отличии от вашего президента .

рукотворный интеллект
29 июл 2019 в 12:21

Странно что Бойко допустили, а не посадили.
Новые политические веяния вертикали запнулись об Урал. Провинция.