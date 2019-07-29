Выбирай любого: в выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

Изначально в списке кандидатов на должность мэра были 20 фамилий, однако комиссия решила отказать двум самовыдвиженцам Анатолию Бабаеву и Андрею Везнеру, а также пчеловоду Алексею Южанину , который подавал документы от Партии социальных реформ.

Новосибирская избирательная комиссия зарегистрировала на выборы мэра 17 кандидатов — на должность претендуют действующий мэр, депутаты, предприниматели и даже его бывший заместитель.

Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября. НГС рассказывал о подаче документов каждого из кандидатов, а также узнал, о чём кандидаты пишут в своих социальных сетях — они ругают власть и называют Новосибирск деревней Гадюкино.

Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда он набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.

