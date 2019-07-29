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Мусорный оператор подал в суд на бизнесмена, который пожаловался на проблемы Травникову

«Экология-Новосибирск» заявила, что всё равно уберёт мусор из новосибирских дворов

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Несмотря на конфликт «Экологии-Новосибирск» с некоторыми перевозчиками, мусор новосибирцев всё равно вывозить будут

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Мусорный оператор «Экология-Новосибирск» подала в суд на мусорных перевозчиков — они заявили, что компания не платит им.

Иск подала группа компаний ВИС, один из владельцев «Экология-Новосибирск», в прошедшую пятницу на Владимира Булычева — гендиректора компании «Оператор Эко сфера», которая занимается сбором и транспортировкой мусора. Булычев написал письмо губернатору Андрею Травникову, в котором заявил, что регоператор задолжал ему и ещё 11 перевозчикам более 700 миллионов рублей. Из-за этого, по его словам, продолжать вывозить бытовой мусор из дворов стало невозможно. Кроме того, он заявил о прекращении работы, «выдавливании» с рынка и многомиллионных штрафах.

«Экология-Новосибирск» не согласилась с претензиями перевозчиков и решила оспорить его слова. «Мы этим иском хотели инициировать, чтобы Владимир Борисович опроверг свои слова и цифры», — рассказал сегодня Сергей Козловский, руководитель департамента по корпоративным коммуникациям ГК ВИС.

«Все подтверждённые объёмы будут оплачены в полном объёме», — добавила гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. По её словам, долг перед транспортными компаниями действительно есть. Сейчас он составляет 132 миллиона за май и 238 миллионов за июнь.

Сейчас регоператор проводит проверки некоторых перевозчиков, которых поймали на обмане. Среди найденных нарушений — «машины-призраки», которые не отображаются в системе ГЛОНАСС, задвоение объёмов вывоза, когда один двор занесён в отчёты дважды, и заниженное время погрузки — в некоторых дворах, согласно отчётам, машины выгружали мусор из пяти контейнеров всего за 3–4 секунды. Все факты сейчас проходят проверку.

В компании заверили, что угрозы того, что мусор вывозить не будут, нет.

В начале этого месяца новосибирцам снизили тарифы на вывоз мусора — платёж стал меньше почти на четыре рубля.

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Экология-НовосибирскЖКХвывоз мусора

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КОММЕНТАРИИ (58)

Алла
29 июл 2019 в 15:06

Слушайте, я вот не могу понять одну вещь, почему ФАС еще не закрыла эту шарашкину контору "Экология-Новосибирск"?
Кому-нибудь на руки дали договор с синей печатью? Мне в их офисе сказали, что можете скачать на их сайте. Ну, т.е. просто бумажки, которыми если что потом можно будет только подтереться, так как юридической силы не имеют.
Второе, квитанции с инн и прочей информацией, нам они не приходят, так как частный дом, я спросила, где взять квитанцию, на что мне ответили "зачем вам квитанция, может на сайте оплатить"? В смысле? Мне нужна квитанция, опять же если надо будет доказывать в суде что-то, особенно факт оплаты и насчитанной суммы.
В-третьих, при оплате в личном кабинете не приходит чек. Забавно да? Т.е. ежемесячно я кому-то спонсируют допустим яхту, потому как ни квитанции, и ни чека нет.
Мусор не вывозят, в офисе и по телефону посылают на сайт, будто это манна небесная.

Старушенция
29 июл 2019 в 14:53

И зачем нам этот ВИС? Делается всё ровно то же самое, теми же организациями, только теперь не самостоятельно, а через этого сборщика с нас денег. И, как видим, НЕ делается.

Гость
29 июл 2019 в 15:01

Оскорбились! Дескать, мы задолжали всего-то 370 миллионов!