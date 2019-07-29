Мусорный оператор подал в суд на бизнесмена, который пожаловался на проблемы Травникову

Иск подала группа компаний ВИС, один из владельцев «Экология-Новосибирск», в прошедшую пятницу на Владимира Булычева — гендиректора компании «Оператор Эко сфера», которая занимается сбором и транспортировкой мусора. Булычев написал письмо губернатору Андрею Травникову, в котором заявил, что регоператор задолжал ему и ещё 11 перевозчикам более 700 миллионов рублей. Из-за этого, по его словам, продолжать вывозить бытовой мусор из дворов стало невозможно. Кроме того, он заявил о прекращении работы, «выдавливании» с рынка и многомиллионных штрафах.

Мусорный оператор «Экология-Новосибирск» подала в суд на мусорных перевозчиков — они заявили, что компания не платит им.

«Экология-Новосибирск» не согласилась с претензиями перевозчиков и решила оспорить его слова. «Мы этим иском хотели инициировать, чтобы Владимир Борисович опроверг свои слова и цифры», — рассказал сегодня Сергей Козловский, руководитель департамента по корпоративным коммуникациям ГК ВИС.

«Все подтверждённые объёмы будут оплачены в полном объёме», — добавила гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. По её словам, долг перед транспортными компаниями действительно есть. Сейчас он составляет 132 миллиона за май и 238 миллионов за июнь.

Сейчас регоператор проводит проверки некоторых перевозчиков, которых поймали на обмане. Среди найденных нарушений — «машины-призраки», которые не отображаются в системе ГЛОНАСС, задвоение объёмов вывоза, когда один двор занесён в отчёты дважды, и заниженное время погрузки — в некоторых дворах, согласно отчётам, машины выгружали мусор из пяти контейнеров всего за 3–4 секунды. Все факты сейчас проходят проверку.

В компании заверили, что угрозы того, что мусор вывозить не будут, нет.