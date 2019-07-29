29 июля понедельник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.31
  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 63.13
eur 70.31

Все новости

Все новости
Происшествия

Под Новосибирском подросток обгорел, когда разжигал костёр бензином

Мальчик получил ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени тяжести

Поделиться

2 104
13 Обсудить

Сейчас ребёнок находится в ожоговом центре

Фото: Юлия Шипицина / НГС

В воскресенье, 28 июля, в посёлке под Новосибирском 14-летний школьник пытался развести костёр с помощью бензина — его увезли в больницу с тяжёлыми ожогами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл в посёлке Прогресс в Новосибирском районе области.

«Учащийся 8-го класса 2005 года рождения получил ожоги ног 1-й, 2-й и 3-й степени пламенем, состояние тяжелое, госпитализирован в ожоговое отделение. Мальчик проживает в посёлке Прогресс. Инцидент произошёл около 19:00. Судя по всему, он разжигал костёр бензином», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.

Редакция НГС направила запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится ребёнок. На момент публикации ответ не поступил.

На днях недалеко от Сада Мичуринцев в Новосибирске школьница провалилась в погреб — он остался открытым после пожара. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

костёрдетисильные ожоги

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (13)

Гостевой
29 июл 2019 в 11:54

"разжигал костёр бензином"
Фэйспалм.

Фото пользователя
29 июл 2019 в 12:14

Коментаторы нгс! Ребенок 14 лет, подросток получил тяжелейшую ожеговую травму! языки свои злобные прикусите!
парнишке выздоровления и восстановления! Печально, что рядом не было взрослых, которые могли бы обьяснить, что это очень опасно, что воспламеняются пары бензина! И пользоваться бензином для розжига не умеют даже многие взрослые!

29 июл 2019 в 11:58

а где биологический отец ребенка?