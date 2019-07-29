Под Новосибирском подросток обгорел, когда разжигал костёр бензином

В воскресенье, 28 июля, в посёлке под Новосибирском 14-летний школьник пытался развести костёр с помощью бензина — его увезли в больницу с тяжёлыми ожогами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл в посёлке Прогресс в Новосибирском районе области.

«Учащийся 8-го класса 2005 года рождения получил ожоги ног 1-й, 2-й и 3-й степени пламенем, состояние тяжелое, госпитализирован в ожоговое отделение. Мальчик проживает в посёлке Прогресс. Инцидент произошёл около 19:00. Судя по всему, он разжигал костёр бензином», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.