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На День ВДВ фонтан в Первомайском сквере останется без воды

А главные события праздника пройдут на Михайловской набережной

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Главные празднования пройдут в пятницу на Михайловской набережной

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На День ВДВ, 2 августа, в Новосибирске сольют воду в фонтане Первомайского сквера — на этот день запланированы работы и на других фонтанах.

Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.

«На некоторых фонтанах будут производиться регламентные работы», — сказал Науменко. Он не уточнил, на каких фонтанах будут идти работы.

По данным Валерия Науменко, фонтаны будут обслуживаться по графику, но дата выбрана и с учётом праздника.

В этом году празднование Дня ВДВ пройдёт на Михайловской набережной. Там праздник начнётся в 11.00.

«В программе — полевая кухня, разборка-сборка автомата Калашникова, мастер-классы по укладке парашюта, концерт с участием творческих коллективов, показательные выступления воинов-десантников, проведение благотворительных акций, выставка техники и оружия времён Великой Отечественной войны, соревнования военно-патриотических клубов, детские интерактивные площадки, конкурсы и другое», — говорится в сообщении департамента информационной политики мэрии.

Ожидается, что в празднике примут участие не менее 2 тысяч человек. На мероприятие приглашены ветераны десантных и аэромобильных войск стран СНГ. Организаторы — МОО «Союз десантников Сибири» и областное отделение ДОСААФ России.

В этом году фонтан в Первомайском сквере уже сливали 7 июля — в этот день в городе проходило празднование Дня Ивана Купалы.

Как проходило празднование Дня ВДВ в прошлом году, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (36)

...
29 июл 2019 в 12:02

Росгвардия будет задействована в случае беспорядков? Или с разгорячёнными десантниками побоятся связываться?

Типа патриот как все
29 июл 2019 в 12:05

День ВМФ , День ВДВ , все по сути как "День сурка" ...одно и тоже , одни и те же ! ...при этом денег на тушение пожаров нет . Лично я не понимаю как в такой вроде бы Великой стране могут в моменте одного дня в одной новостной ленте существовать две новости (как пример) :
1. В России с размахом отметили день ВМФ
2. В России горит свыше 1 млн ГА тайги и денег на тушение пожаров - нет .
На пьянку деньги есть , на поработать НЕТ ...вот и все реалии .
С наступающим очередным праздником защитники ! не бухайте сильно ! берегите здоровье пока есть чем дышать.

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29 июл 2019 в 12:12

Почему в западных странах не отключают фонтаны, не спиливают скамейки во дворах? А пивбары прямо в церкви открвают как в Англии. Вот она разница между свободным западом и совочком 2.0 все запретить и не пущать.