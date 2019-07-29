На День ВДВ фонтан в Первомайском сквере останется без воды

На День ВДВ, 2 августа, в Новосибирске сольют воду в фонтане Первомайского сквера — на этот день запланированы работы и на других фонтанах.

Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.

«На некоторых фонтанах будут производиться регламентные работы», — сказал Науменко. Он не уточнил, на каких фонтанах будут идти работы.

По данным Валерия Науменко, фонтаны будут обслуживаться по графику, но дата выбрана и с учётом праздника.



В этом году празднование Дня ВДВ пройдёт на Михайловской набережной. Там праздник начнётся в 11.00.