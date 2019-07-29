На День ВДВ фонтан в Первомайском сквере останется без воды

Главные празднования пройдут в пятницу на Михайловской набережной
Фото: Густаво Зырянов / НГС
На День ВДВ, 2 августа, в Новосибирске сольют воду в фонтане Первомайского сквера — на этот день запланированы работы и на других фонтанах.
Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.
«На некоторых фонтанах будут производиться регламентные работы», — сказал Науменко. Он не уточнил, на каких фонтанах будут идти работы.
По данным Валерия Науменко, фонтаны будут обслуживаться по графику, но дата выбрана и с учётом праздника.
В этом году празднование Дня ВДВ пройдёт на Михайловской набережной. Там праздник начнётся в 11.00.
«В программе — полевая кухня, разборка-сборка автомата Калашникова, мастер-классы по укладке парашюта, концерт с участием творческих коллективов, показательные выступления воинов-десантников, проведение благотворительных акций, выставка техники и оружия времён Великой Отечественной войны, соревнования военно-патриотических клубов, детские интерактивные площадки, конкурсы и другое», — говорится в сообщении департамента информационной политики мэрии.
Ожидается, что в празднике примут участие не менее 2 тысяч человек. На мероприятие приглашены ветераны десантных и аэромобильных войск стран СНГ. Организаторы — МОО «Союз десантников Сибири» и областное отделение ДОСААФ России.
В этом году фонтан в Первомайском сквере уже сливали 7 июля — в этот день в городе проходило празднование Дня Ивана Купалы.
Как проходило празднование Дня ВДВ в прошлом году, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.