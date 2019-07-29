Дым в паруса: 70 юных яхтсменов устроили гонки по Обскому морю в дымке

В Новосибирске прошла XI детская парусная регата Siberia River 2019 — участники едва не сбились с маршрута из-за дыма от лесных пожаров в Сибири, который накрыл Обское море. В регате участвовал 71 яхтсмен до 18 лет из Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска и Железногорска.



Приезжим пришлось нелегко — они плохо знали акваторию, которую накрыл плотный дым Фото: Андрей Гильберт

Подростки соревновались в трёх классах: «Луч–Мини», «Оптимист» и «Кадет». Последний из этих классов — «двойка», в лодке находятся два человека, рулевой и матрос. В «Луче–Мини» и «Оптимисте» зачёт был и среди мальчиков, и среди девочек, а в «Кадете» участвовали и смешанные экипажи.



В двух классах яхтсмены соревновались поодиночке, и только «Кадеты» выходили на воду вдвоём Фото: Андрей Гильберт

Из-за плохой видимости неопытные и иногородние участники не могли сориентироваться в направлении. «Было очень сложно. Во-первых, для наших новичков первого года, которые ещё не очень хорошо знают акваторию, потому что дети, как правило, тренируются в районе своих яхт-клубов. Соревнования проходили в отделении от клубов — между плотиной ГЭС и островом Молодёжный, который ещё известен как Тань–Вань. Все дни было мало ветра, недостаточно для хороших гонок. Насколько я знаю, старты откладывали и переносили», — рассказала исполнительный директор Федерации парусного спорта Новосибирской области Елена Марченко.

В одиночных соревнованиях лучшими стали новосибирские яхтсмены Фото: Андрей Гильберт

Несмотря на трудные погодные условия, соревнования прошли без происшествий — чтобы никто не потерялся, тренеры связали яхты подростков.

«За счёт слабого ветра дым от лесных пожаров накрыл что наш город, что водохранилище. Наши дети позже сказали, что они понимали, куда идти, а не очень опытные терялись, ведь берега не видно, они терялись в этом тумане. Сориентироваться, где направление, было очень проблематично. Как правило, дети с собой на воду мобильные телефоны не берут, поэтому мы собирали детей в связку — тренеры и помощники, кто был на воде с катерами — они связывали гуськом и утаскивали в свои яхт-клубы, чтобы дети не потерялись», — добавила Елена Марченко.

Тренеры вывозили воспитанников по яхт-клубам буквально гуськом Фото: Андрей Гильберт