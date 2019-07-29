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Спорт
Дым лесных пожаров над Новосибирском
Фоторепортаж

Дым в паруса: 70 юных яхтсменов устроили гонки по Обскому морю в дымке

Смелые подростки прошли регату, несмотря на плохую видимость из-за дыма лесных пожаров

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В регате участвовали подростки из 4 регионов Сибири 

Фото: Андрей Гильберт

В Новосибирске прошла XI детская парусная регата Siberia River 2019 — участники едва не сбились с маршрута из-за дыма от лесных пожаров в Сибири, который накрыл Обское море.

В регате участвовал 71 яхтсмен до 18 лет из Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска и Железногорска. 

Приезжим пришлось нелегко&nbsp;— они плохо знали акваторию, которую накрыл плотный дым&nbsp;

Приезжим пришлось нелегко — они плохо знали акваторию, которую накрыл плотный дым 

Подростки соревновались в трёх классах: «Луч–Мини», «Оптимист» и «Кадет». Последний из этих классов — «двойка», в лодке находятся два человека, рулевой и матрос. В «Луче–Мини» и «Оптимисте» зачёт был и среди мальчиков, и среди девочек, а в «Кадете» участвовали и смешанные экипажи.

В двух классах яхтсмены соревновались поодиночке, и только «Кадеты» выходили на воду вдвоём

В двух классах яхтсмены соревновались поодиночке, и только «Кадеты» выходили на воду вдвоём

Из-за плохой видимости неопытные и иногородние участники не могли сориентироваться в направлении.

«Было очень сложно. Во-первых, для наших новичков первого года, которые ещё не очень хорошо знают акваторию, потому что дети, как правило, тренируются в районе своих яхт-клубов. Соревнования проходили в отделении от клубов — между плотиной ГЭС и островом Молодёжный, который ещё известен как Тань–Вань. Все дни было мало ветра, недостаточно для хороших гонок. Насколько я знаю, старты откладывали и переносили», — рассказала исполнительный директор Федерации парусного спорта Новосибирской области Елена Марченко.

В одиночных соревнованиях лучшими стали новосибирские яхтсмены

В одиночных соревнованиях лучшими стали новосибирские яхтсмены

Несмотря на трудные погодные условия, соревнования прошли без происшествий — чтобы никто не потерялся, тренеры связали яхты подростков.

«За счёт слабого ветра дым от лесных пожаров накрыл что наш город, что водохранилище. Наши дети позже сказали, что они понимали, куда идти, а не очень опытные терялись, ведь берега не видно, они терялись в этом тумане. Сориентироваться, где направление, было очень проблематично. Как правило, дети с собой на воду мобильные телефоны не берут, поэтому мы собирали детей в связку — тренеры и помощники, кто был на воде с катерами — они связывали гуськом и утаскивали в свои яхт-клубы, чтобы дети не потерялись», — добавила Елена Марченко.

Тренеры вывозили воспитанников по яхт-клубам буквально гуськом

Тренеры вывозили воспитанников по яхт-клубам буквально гуськом

В классах «Оптимист» и «Луч-Мини» новосибирцы смогли удержать лидерство, а среди кадетов борьба шла между Омском и Железногорском.

Летние каникулы сейчас в самом разгаре, но для некоторых новосибирских школьников лето — не время бездельничать. Так на выходных новосибирец Тимофей Кузнецов получил бронзу первенства мира по французскому боксу — на соревнованиях в Венгрии он уступил лишь спортсменам из Франции и Италии.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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29 июл 2019 в 12:58

Веселит когда про эту грязную лужу говорят акватория.

точняк
29 июл 2019 в 13:42

И от нашего ЧОПа есть команда! Я капитан!