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Водолазы ищут двух человек, пропавших на пляже у котлована на Юго-Западном

Ещё один человек пропал на Оби в районе острова Медвежьего

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Сегодня поиски пропавших на воде людей продолжаются. Для этого привлекли водолазов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В воскресенье, 28 июля, на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — их поисками занимаются водолазы.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, 28 июля у котлована на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска пропали мужчина и женщина.

«Дважды проводились поиски в котловане Юго-Западный: там пропали мужчина и женщина, сигнал о пропаже поступил в разное время», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Помимо этого спасатели ищут пропавшего человека в районе острова Медвежий на Оби под Новосибирском. 

«Также проводились поисковые работы на реке Обь в районе острова Медвежий. Дважды работы уже проводились, сегодня они продолжаются. По предварительной информации, утонул человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Несколько дней назад в Новосибирске возле Бугринского моста выловили тело утонувшего молодого человека — он пропал неделю назад.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Худой
29 июл 2019 в 10:52

Надо Путина с батискафом.
Он бы враз нашел.

бррррр
29 июл 2019 в 10:46

Пляж в котловане в маргинальном районе далеко не столичного города. Феерично. Только маргинальное население может додуматься идти отдыхать у котлована, напиться и утонуть там. Зачем искать маргиналов? Какая польза от них?

вопрос
29 июл 2019 в 10:40

Неприятная и опасная в плане инфекций профессия у водолазов.Мое им уважение.проще как пафнутий за 6 тысяч писать ,,тролличьи,, посты.