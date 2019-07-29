Водолазы ищут двух человек, пропавших на пляже у котлована на Юго-Западном

Сегодня поиски пропавших на воде людей продолжаются. Для этого привлекли водолазов
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В воскресенье, 28 июля, на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — их поисками занимаются водолазы.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, 28 июля у котлована на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска пропали мужчина и женщина.
«Дважды проводились поиски в котловане Юго-Западный: там пропали мужчина и женщина, сигнал о пропаже поступил в разное время», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Помимо этого спасатели ищут пропавшего человека в районе острова Медвежий на Оби под Новосибирском.
«Также проводились поисковые работы на реке Обь в районе острова Медвежий. Дважды работы уже проводились, сегодня они продолжаются. По предварительной информации, утонул человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе регионального управления МЧС.
Несколько дней назад в Новосибирске возле Бугринского моста выловили тело утонувшего молодого человека — он пропал неделю назад.