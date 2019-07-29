«Фольксваген» вылетел на тротуар у Центрального парка: два человека в больнице

Сегодня утром 29 июля кроссовер «Фольксваген Туарег» вылетел на тротуар после аварии на перекрёстке Ядринцевской и Каменской в центре Новосибирска

«В 9:50 водитель 1976 года рождения (43 года. — Прим.ред.) на автомобиле "Фольксваген Туарег" двигался по улице Ядринцевской со стороны Семьи Шамшиных. Водитель "Мазды МПВ" 1971 года рождения (48 лет. — Прим. ред.) двигался по улице Каменской со стороны Максима Горького в сторону улицы Фрунзе. На перекрёстке произошло столкновение», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.