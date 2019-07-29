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Происшествия

«Фольксваген» вылетел на тротуар у Центрального парка: два человека в больнице

Кроссовер столкнулся с «Маздой» и врезался в щит с афишами на обочине

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За пострадавшими приехала скорая помощь

Фото: Валерия Терлеева / НГС

Сегодня утром 29 июля кроссовер «Фольксваген Туарег» вылетел на тротуар после аварии на перекрёстке Ядринцевской и Каменской в центре Новосибирска 

«В 9:50 водитель 1976 года рождения (43 года. — Прим.ред.) на автомобиле "Фольксваген Туарег" двигался по улице Ядринцевской со стороны Семьи Шамшиных. Водитель "Мазды МПВ" 1971 года рождения (48 лет. — Прим. ред.) двигался по улице Каменской со стороны Максима Горького в сторону улицы Фрунзе. На перекрёстке произошло столкновение», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

После столкновения «Фольксваген» вылетел на тротуар и погнул щит с афишами. Две пассажирки «Мазды» 25 и 46 лет доставлены в больницу, уточнил Савченков.

Информация о травмах пострадавших в ДТП уточняется

Информация о травмах пострадавших в ДТП уточняется

Утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля — один из них также вылетел на тротуар.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Qwerty
29 июл 2019 в 10:52

Туарег жалко( Хороший автомобиль. Не чета праворульным автомобилям.

Фото пользователя
29 июл 2019 в 10:56

Лишить пожизненно бездельниц мазды водительского удостоверения за такое...

29 июл 2019 в 10:43

Кто то светофор не разглядел? Как на таком перекрестке то еще можно столкнуться..