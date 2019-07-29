Сначала стрелял в воздух, потом в живот: директор «Синего инея» рассказал о происшествии у клуба

«На камерах этого не видно. Клуб к этому никак не относится кроме того, что гости, которые являются моими знакомыми, вышли на улицу. Там была какая-то потасовка и человек, который стрелял, он вообще пытался то ли разнять, то ли что-то еще. Он стрелял в воздух. Когда к нему подошёл человек, чтобы сказать, чтобы он этого не делал, он, как я понимаю, выстрелил в живот ему. Пистолет был травматический. К клубу никаких претензий, это абсолютно бытовая история, не связанная никак с заведением», — рассказал корреспонденту НГС директор диско-бара «Синий иней» Роман Коршунов.

Директор клуба «Синий иней» Роман Коршунов прокомментировал стрельбу возле своего заведения, после которой человека увезли в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, информация об инциденте поступила в полицию в 6:20 из медицинского учреждения.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас полицейские ищут стрелявшего мужчину. Пострадавший написал на стрелявшего заявление.

«В 6:20 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном мужчине 1988 года рождения с непроникающим ранением из травматического пистолета. Сотрудники полиции немедленно выехали в медучреждение. Он пояснил, что у одного из ночных заведений Центрального района у него произошёл конфликт с ранее неизвестным ему гражданином, который в ходе ссоры произвёл выстрел из травматического пистолета в него. Сотрудниками полиции в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — рассказывали в полиции накануне.

В ночь на 21 марта 2018 года в баре в центре Новосибирска убили охранника. Охранник караоке-бара отказался пропустить внутрь одного из гостей, который не хотел снимать верхнюю одежду. Из-за этого разгорелся конфликт и неизвестный мужчина выстрелил охраннику в висок, пострадавший погиб в больнице.

