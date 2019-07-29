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Дороги и транспорт

На Новосибирскую трассу начали укладывать стойкий к колеям и трещинам асфальт

Новый вид асфальта выпускает каргатский завод

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Новый асфальт на трассе начали укладывать в прошлую пятницу

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирской области на трассе Иртыш в Каргатском районе начали укладывать новый вид асфальта — работы начались в пятницу.

Компания ОАО «Новосибирскавтодор» укладывает на двух участках трассы Р-254 «Иртыш» 1248 км– 1260 км и 1272 км–1282 км верхний слой нового вида. Он будет сделан из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16.

«К преимуществам использования смеси SMA-16 относятся: стойкость к колееобразованию, повышенная трещиностойкость. Кроме этого, для заказчика применение смеси SMA-16 приводит к экономии затрат на устранение участков колееобразования в период межремонтной эксплуатации, а для подрядчика — к сокращению участков низкопроизводительных работ», — сообщает «Новосибирскавтодор».

При этом «Новосибирскавтодор» — первая компания на территории Новосибирской области, которая укладывает смесь SMA-16.

«Новая смесь будет выпускаться на асфальтно-бетонном заводе НОМБУС НС-120 в Каргатском районе. В настоящее время успешно выполнен подбор состава, подтверждены все характеристики смеси на заводе, определена оптимальная схема уплотнения, проведены обучение и инструктаж сотрудников», — сообщает дорожная компания.

В середине июля новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках вблизи федеральных трасс — она способна заменить 12 человек и не переворачивается даже на крутых склонах.

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КОММЕНТАРИИ (50)

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29 июл 2019 в 09:47

Каждый год придумывают новые виды асфальта, но качественных дорог не прибавляется. Без бетонной подушки любой асфальт долго не продержится. Но бетонная основа это деньги. Если их пустить в строительство, то у кого-то из чиновников или дорожников не будет достроен очередной этаж на вилле или чадо не поступит в престижный ВУЗ или сорвется отпуск на лучшем в мире курорте.

Бодрящий квасок
29 июл 2019 в 09:40

А в городе когда начнут тоже самое применять? Надоело ездить по разбитым дорогам.

Авоська
29 июл 2019 в 09:38

Это новая технология такая? Хотелось бы везде дороги без колеи, а не только за городом.