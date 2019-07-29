На Новосибирскую трассу начали укладывать стойкий к колеям и трещинам асфальт

В Новосибирской области на трассе Иртыш в Каргатском районе начали укладывать новый вид асфальта — работы начались в пятницу.

Компания ОАО «Новосибирскавтодор» укладывает на двух участках трассы Р-254 «Иртыш» 1248 км– 1260 км и 1272 км–1282 км верхний слой нового вида. Он будет сделан из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16.



«К преимуществам использования смеси SMA-16 относятся: стойкость к колееобразованию, повышенная трещиностойкость. Кроме этого, для заказчика применение смеси SMA-16 приводит к экономии затрат на устранение участков колееобразования в период межремонтной эксплуатации, а для подрядчика — к сокращению участков низкопроизводительных работ», — сообщает «Новосибирскавтодор».