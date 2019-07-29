На Новосибирскую трассу начали укладывать стойкий к колеям и трещинам асфальт

Новый асфальт на трассе начали укладывать в прошлую пятницу
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирской области на трассе Иртыш в Каргатском районе начали укладывать новый вид асфальта — работы начались в пятницу.
Компания ОАО «Новосибирскавтодор» укладывает на двух участках трассы Р-254 «Иртыш» 1248 км– 1260 км и 1272 км–1282 км верхний слой нового вида. Он будет сделан из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16.
«К преимуществам использования смеси SMA-16 относятся: стойкость к колееобразованию, повышенная трещиностойкость. Кроме этого, для заказчика применение смеси SMA-16 приводит к экономии затрат на устранение участков колееобразования в период межремонтной эксплуатации, а для подрядчика — к сокращению участков низкопроизводительных работ», — сообщает «Новосибирскавтодор».
При этом «Новосибирскавтодор» — первая компания на территории Новосибирской области, которая укладывает смесь SMA-16.
«Новая смесь будет выпускаться на асфальтно-бетонном заводе НОМБУС НС-120 в Каргатском районе. В настоящее время успешно выполнен подбор состава, подтверждены все характеристики смеси на заводе, определена оптимальная схема уплотнения, проведены обучение и инструктаж сотрудников», — сообщает дорожная компания.
В середине июля новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках вблизи федеральных трасс — она способна заменить 12 человек и не переворачивается даже на крутых склонах.